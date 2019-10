Eutanasia | cambierà realmente qualcosa? Io confido in un ‘grande cerchio’

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Scrissi cinque anni fa cosa pensavo sul “fine vita”. Non ho cambiato idea sul fatto che, come scrissi alla fine del mio articolo, quando manca la dignità finisce la vita. Finalmente la Consulta si è espressa: non punibilità per le persone che assistono i malati terminali nel loro percorso. I medici che sono interessati in prima persona si appellano al codice deontologico chiedendo che “vengano indicate figure per agire al posto nostro per togliere la vita”. Insomma,? Qualcuno deciderà chi e quando si debba “staccare la spina” come io ho deciso, da medico, per mio padre? Credo che queste domande rimarranno a lungo senza risposta pur essendo l’argomento molto sentito e, in fondo, molto temuto dalla maggior parte dei cittadini che hanno desiderio di vita. Ho avuto da un mio paziente lo spunto di leggere la tesi di Laurea in Filosofia politica di Silvia ...

