Elettra Lamborghini confessa | Sono esaurita | devo staccare per tornare più carica

MTV EMA 2019 : tra Achille Lauro - Boomdabash - Elettra Lamborghini - Irama e Ultimo scegli chi nominare come Best Italian Act : La Wild Card è tornata anche quest'anno! The post MTV EMA 2019: tra Achille Lauro, Boomdabash, Elettra Lamborghini, Irama e Ultimo scegli chi nominare come Best Italian Act appeared first on News Mtv Italia.

Elettra Lamborghini - mai vista la mamma Luisa? Le foto : Elettra Lamborghini è diventata una star negli ultimi anni. Classe 1994, bellissima, tatuatissima, amante degli eccessi e spregiudicata, si è ritagliata uno spazio nello spettacolo italiano. Dopo varie ospitate nei salotti tv è stata coach nell’ultima edizione di The Voice, il talent condotto da Simona Ventura, ed è nota anche all’estero grazie alla partecipazione a diversi reality. Ma Elettra è anche l’erede di un impero milionario. È infatti ...

Elettra Lamborghini quando solo con le persone ho paura : Elettra Lamborghini è diventata una beniamina dei più giovani non solo per i suoi successi ma anche per il carattere divertente che anima anche nel suo profilo “Instagram”, ma stavolta sui social parla di un argomento molto personale. Anche se il lavoro procede a gonfie vele, c’è un problema che da tempo la mette in difficoltà ed ecco cosa ha scritto sui social: “Sapete che sono la prima a scherzare, ma stavolta voglio dirvi una ...

Elettra Lamborghini si confessa su Instagram : "Sto male - ho paura delle persone quando sono sola" : Il successo non le ha dato alla testa, Elettra Lamborghini è diventata una beniamina dei più giovani non solo per i suoi successi ma anche per il carattere scatenato e divertente che anima anche nel suo profilo Instagram, lo stesso che stavolta è stato campo di un argomento più serio e meno giocoso.Nonostante il suo album le stia dando grandi soddisfazioni c'è una nota stonata per rimanere in tema, un problema che da tempo la attanaglia e la ...

Elettra Lamborghini : “Ho una paura atroce delle persone - per l’ansia corro a nascondermi” : La celebre popstar e coach di The Voice of Italy fa un'intensa confessione su Instagram Stories. Da un anno soffre di un malessere che la porta ad aver paura delle persone estranee, quando si trova lontana dalle scene o dagli impegni pubblici. Per questo motivo, non ha fatto una foto con una giovanissima fan, fuggendo a nascondersi: "Stavo male".Continua a leggere

Elettra Lamborghini preoccupa i fan su Instagram : 'Sto malissimo - ho paura delle persone' : Elettra Lamborghini si racconta a cuore aperto ai tantissimi fan che la seguono e la supportano tutti i giorni sui social e proprio per questo motivo ha deciso di raccontare un malessere che l'affligge ormai da un anno. La cantante e ricca ereditiera ha confessato di aver paura delle persone, soprattutto quando si trova in posti che lei considera sicuri, ma che da un paio di anni a questa parte non lo sarebbero più. La popolarità di Elettra, ...

“Sto male”. Elettra Lamborghini spaventa i fan : “Ho una paura atroce” : Elettra Lamborghini allarma i fan. La cantante si è lasciata andare a una serie di confessioni private suoi social. In particolare, la coach della scorsa edizione di The Voice ammette di aver sviluppato una paura per le persone, molto forte. Soffre molto per quanto sta vivendo, ma cerca comunque di non darlo a vedere. Infatti, vediamo Elettra Lamborghini sempre sorridente e divertita. Eppure anche lei si ritrova a vivere delle situazioni ...

Elettra Lamborghini - l’inaspettato sfogo sui social : “Sto malissimo” : Elettra Lamborghini si sfoga sui social: da un anno soffre, ma ha sempre cercato di non farlo vedere Inaspettato lo sfogo di Elettra Lamborghini, che ieri ha sfilato sul Red Carpet del Festival di Venezia 2019. La cantante si lascia andare condividendo con il suo pubblico una situazione abbastanza spiacevole che sta vivendo da qualche […] L'articolo Elettra Lamborghini, l’inaspettato sfogo sui social: “Sto malissimo” ...

Ufficiali gli ospiti di Festival Show a Trieste il 7 settembre - da The Kolors a Elettra Lamborghini : Sono Ufficiali gli ospiti di Festival Show a Trieste. La tappa della manifestazione è quella conclusiva dell'ultima annata di spettacoli che si sono tenuti lungo tutto il Nord Italia con la conduzione di Anna Safroncik. Si riparte con un cast artistico di primo livello, a cominciare dall'ex Pooh Red Canzian che in questi giorni sta tenendo le ultime date del tour, per continuare con The Kolors, forti del successo del singolo Pensare Male con ...