Di Maio | abbiamo 3 anni per fare le riforme

Regeni - Conte e Di Maio : "Abbiamo incontrato Al Sisi - ci aspettiamo risposte il prima possibile" : Il Premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio hanno incontrato oggi il Presidente dell'Egitto Al Sisi a New York, a margine dell'Assemblea generale ONU. Di Maio, parlando con i giornalisti, ha spiegato:"Il primo incontro che abbiamo avuto io e il presidente Conte stamattina è stato con Al Sisi, abbiamo fatto il punto sulle tematiche tra Italia ed Egitto e ovviamente al centro del colloqui c'è stato il caso Regeni. Noi ci ...

«X Factor 13» - Mara Maionchi e Sfera Ebbasta : «Le cose che abbiamo imparato l’una dall’altro» : Sfera Ebbasta © Studio CirasaSfera Ebbasta © Studio CirasaSfera Ebbasta © Studio CirasaSfera Ebbasta © Studio CirasaSfera Ebbasta © Studio CirasaSfera Ebbasta © Studio CirasaSfera Ebbasta © Studio CirasaSfera Ebbasta © Studio CirasaSfera Ebbasta Sfera Ebbasta Sfera Ebbasta Sfera Ebbasta Sfera Ebbasta Sfera Ebbasta Sfera Ebbasta Sfera Ebbasta Sfera Ebbasta Vederli insieme fa un certo effetto: da una parte Mara Maionchi, la veterana, quella che è ...

Governo - Di Maio : “Nascera` grazie a Rousseau - abbiamo gia` vinto”. E non svela il suo voto : “Vedremo quale sarà il risultato, ma abbiamo già vinto, perché tutta Italia e anche il resto del mondo sa che questo Governo si formerà grazie al voto di italiani che, iscritti a una forza politica, possono decidere senza delegare”. A rivendicarlo il capo politico M5s, Luigi Di Maio, dopo aver pranzato con Alfonso Bonafede, nel giorno del voto degli iscritti M5s sulla piattaforma Rousseau. Di Maio non ha però voluto svelare il suo ...

Governo - Conte : «Ora governo forte abbiamo una grande opportunità». Di Maio : «Dipende tutto da Rousseau» : Conte ha convocato alle 17 a Palazzo Chigi i capigruppo di M5s e Pd per discutere del programma di governo. Lo si apprende da fonti Dem. Già sabato c'era stato un primo incontro, con...

Il forno leghista aperto fino a ieri. Centinaio : "Abbiamo parlato con M5s per l'ipotesi Di Maio premier" : Il forno leghista con il Movimento 5 Stelle è stato aperto fino a ieri, assicura il Gian Marco Centinaio. Il ministro delle Politiche agricole ha ricostruito la frenetica giornata di ieri a Omnibus, su La 7: “fino a ieri ho cercato di tenere i rapporti con i colleghi del Movimento 5 stelle che credevano, e credono tutt’ora, che un’alleanza con il Partito Democratico sia una sciagura per il Paese. fino a ieri mattina ...

Di Maio : "Ecco i 10 punti prioritari. Abbiamo avviato tutte le interlocuzioni per trovare una maggioranza" : Luigi Di Maio si è presentato puntuale alle 17 nella Studio alla Vetrata del Quirinale dove lo attendeva il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dai suoi capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, mentre ancora Matteo Salvini era impegnato a parlare davanti ai giornalisti.Quando è toccato a lui parlare ai giornalisti, Di Maio ha letto una lunga dichiarazione:"La crisi di governo ha fatto piombare nell'incertezza ...

Crisi di governo - Conte atteso alle 15 in Senato. Lega : «Non abbiamo paura del voto». Di Maio loda il premier : «Sei una perla rara» : È la giornata decisiva per la Crisi del governo di Giuseppe Conte. Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci sarà le...

Pensioni - Quota 100 e rdc a rischio - Di Maio : 'Salterà tutto quello che abbiamo fatto' : Continuano gli scontri fra i due vicepremier Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle e Matteo Salvini della Lega dopo che quest'ultimo ha presentato una mozione di sfiducia contro il Governo Conte che ha determinato la crisi. Stando alle recenti dichiarazioni del Leader pentastellato, infatti, le due misure bandiera del nuovo esecutivo come Quota 100 e reddito di cittadinanza potrebbero saltare per colpa della Lega. Di Maio non si ferma sul taglio ...

Crisi governo - Patuanelli (M5s) : “Capo politico resta Di Maio - su candidato premier abbiamo diversi nomi. Salvini? Sono incazzato con lui” : “Alleanza col Pd? Sul taglio del numero dei parlamentari è possibile che ci sia una convergenza, ma al momento si deve limitare a questo. Dopodiché vediamo cosa succede”. Così, ai microfoni di “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24, il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, circa un possibile accordo col Pd anche sulla manovra finanziaria. E aggiunge: “Con la Lega è tutto finito, non c’è ...