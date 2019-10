Cremona | truffa con carte di credito | arrestato informatico

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Milano, 1 ott.(AdnKronos) - Si impossessava dei numeri identificavi delledie dei codici di autorizzazione per acquistare online vari materiali per poi rivenderli. Per questo motivo è statoa Pianengo, in provincia di, un uomo di 34 anni per il reato di indebito util