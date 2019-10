Acireale | duello per amore di una donna | due giovani si sfidano all’alba con coltelli e

Fonte : fanpage

(Di martedì 1 ottobre 2019) Unpercon tanto di padrini. I Carabinieri hanno denunciato duedella provincia di Catania per rissa aggravata che si erano dati appuntamentonella frazione di Guardia Mangano diper dirimere questioni sentimentali legate alla fidanzata di uno dei due. In tre sono finiti in ospedale.

