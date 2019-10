Accordo Novartis-Microsoft |  così l’intelligenza artificiale cambia la medicina

Cancro - Accordo Aifa-Novartis per il CAR-T : Cancro, accordo Aifa-Novartis per il CAR-T – De Maria (Rete oncologica nazionale): – è il primo passo, entro l’anno via al progetto per cura Ruggero De Maria, Presidente di ACC, la Rete Oncologica Nazionale fondata dal Ministero della Salute, ha espresso soddisfazione per l’accordo tra AIFA e Novartis che introduce la prima terapia CAR T in Italia. «Ma questo – ha aggiunto – è solo il primo passo perché le applicazioni sono ...