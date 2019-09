Vulnerabilità delle SIM telefoniche | adesso c’è anche WIBattack per controllare se la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Ricordate Simjacker, la pericolosa tecnica d’attacco alle SIM? I ricercatori di sicurezza hanno scoperto che consente di prendere il controllo di smartphone e altri dispositivi. Ora hanno scoperto che lo stesso tipo d’attacco può essere portato avanti tramite. È identico a Simjacker e concede l’accesso a comandi simili, ma sfrutta unadiversaschede SIM. Se per Simjacker la porta d’ingresso era l’obsoleta e non aggiornata app S@T Browser, perl’accesso ai dispositivi è l’app Wireless Internet Browser (WIB). Denominatore comune alle due app, il fatto che sono preinstallate sulle SIM e che vengono usate dagli operatori di telefonia. S@T Browser serve per fornire servizi come il credito residuo, WIB serve per consentire la gestione remota dei dispositivi dei clienti e dei loro abbonamenti mobili....

