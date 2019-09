Ue | Draghi | «La politica monetaria non basta | serve un’unione fiscale»

FINANZA E POLITICA/ Le frecciate di Draghi a Italia - Francia e Germania : La Bce porta avanti la sua POLITICA espansiva, ma serve l'impegno di Stati, banche e imprese per evitare effettivamente la crisi

FINANZA E POLITICA/ La Germania in crisi apre la strada a un governo Draghi : Le previsioni sulla prossima finanziaria sono destinate a diventare carta straccia nel momento in cui l'emergenza inizierà a manifestarsi

Lagarde sulla scia di Draghi : politica monetaria accomodante per molto tempo : Parlando dinanzi al Parlamento europeo, in una attesa audizione in vista della sua conferma alla guida della Banca