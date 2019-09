Ora anche il PD vuole punire la libertà dei parlamentari e degli eletti

Anche Zingaretti promuove il voto ai 16enni : “Da sempre favorevole - Ora è tempo” : La proposta di allargare il diritto di voto Anche ai 16enni viene accolta positivamente Anche dal Pd, tramite il suo segretario Nicola Zingaretti: "Sono da sempre favorevole al voto ai sedicenni. Bene oggi le parole di Enrico Letta. La passione civile di tante ragazze e tanti ragazzi che incontro tutti i giorni rafforzano questa idea. Ora è tempo”.Continua a leggere

Ultraleggero precipitato a Bergamo - dopo la figlia muore anche il padre-pilota. AncOra in ospedale le altre due sorelle : L’incidente aereo del 21 settembre a Bergamo causa un’altra vittima. dopo la morte sul colpo della figlia 15enne Marzia, non ce l’ha fatta neanche Stefano Mecca, morto venerdì all’ospedale Niguarda di Milano dove era ricoverato a causa delle gravi ustioni. L’uomo, 51 anni, era alla guida dell’Ultraleggero, da pochi minuti decollato dall’Aero Club di Bergamo insieme alle sue tre figlie, due gemelle di 15 ...

Nintendo Switch : la class action per il Joy-Con Drift Ora include anche Switch Lite : Come riportato in una precedente notizia, anche alcuni modelli di Nintendo Switch Lite sono affetti dal fastidioso Joy-Con Drift. Per chi non lo sapesse, si tratta di un problema per cui la console registra dei movimenti da parte della levetta analogica di uno dei due controller, nonostante questa sia in posizione neutra, rendendo difficoltoso, se non addirittura esasperante, gestire al meglio la telecamera o i movimenti del personaggio.Un ...

Lecce-Roma oggi su DAZN - Orario d’inizio e come vederla anche in tv su SKY. Le probabili formazioni : Nel programma della sesta giornata di Serie A c’è Lecce-Roma che si giocherà alle 15.00 allo Stadio Via del Mare dedicato a Ettore Giardiniero, ex sindaco della città pugliese. I salentini di Fabio Liverani sono reduci dal successo esterno di mercoledì sera sulla SPAL, il secondo consecutivo dopo quello sul Torino, mentre lo stesso giorno ma due ore prima i giallorossi di Paulo Fonseca hanno perso in casa con l’Atalanta, loro prima ...

Sondaggi elettOrali : calano Salvini e PD - scende anche M5S - Italia Viva di Renzi al 4 - 8% : L'ex leader Dem Matteo Renzi può sicuramente gongolare, in pochi avrebbero infatti scommesso che la sua nuova creatura, già appena nata e ancora in fasce, potesse attestarsi su un risultato così ampiamente soddisfacente. In pochi, certo, tranne forse lui che, da politico scaltro e sicuramente poco impulsivo, ben sapeva cosa stava andando a fare. Così, stando a quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici del 28 settembre, realizzati ...

Clima - in piazza con gli studenti anche lavOratori : “Non è un gioco da ragazzi. Anche noi adulti dobbiamo prenderci la responsabilità” : “studenti e lavoratori uniti nella lotta”. Uno slogan che oggi sembra essere tornato di moda nei tanti cortei che hanno riempito le città italiane nella giornata dello sciopero mondiale per il Clima. A Milano, tra le oltre centomila persone che hanno marciato fino in piazza Duomo non c’erano solo studenti, ma Anche tanti metalmeccanici, insegnanti e liberi professionisti che hanno scelto di non lavorare. “Il pezzo più importante della ...

Ora anche Facebook nasconde i Like - ma resta la logica del ''Mi piace'' : Dopo il test su Instagram in sette Paesi fra cui l'Italia, il test in Australia. Menlo Park dice di volersi occupare della salute mentale degli utenti ma non il business non cambia: si basa sempre sul pollice all'insù

L’aggiornamento day one di OnePlus 7T migliOra display e fotocamera. Disponibili anche gli sfondi e la rinnovata app SMS : I possessori di OnePlus 7T possono aspettarsi un file OTA in attesa di essere scaricato dopo la prima accensione del dispositivo, il quale apporta alcune modifiche che migliorano esperienza con il nuovissimo smartphone. OnePlus ha anche rilasciato in India l'aggiornamento per l'app SMS preinstallata, inoltre gli sfondi di OnePlus 7T sono Disponibili al download. L'articolo L’aggiornamento day one di OnePlus 7T migliora display e ...

Ora anche la società elettrica vende difese dai cyber attacchi : Le reti dell’elettricità sono a rischio attacchi cyber (Getty Images) Roma – La società elettrica israeliana non venderà più solo energia, ma anche cybersecurity. Israel Electric, l’azienda di Stato che dà luce al paese mediorientale, ha lanciato sul mercato una piattaforma di sicurezza informatica, per gestire gli attacchi hacker alle infrastrutture critiche, come centrali e reti elettriche. L’azienda ha già clienti in Brasile e ...

Legge elettOrale : anche il Piemonte chiede il referendum - è la quinta regione : E' stata così raggiunta la quota per chiedere il referendum per l'abrogazione della quota proporzionale

Microsoft - anche gli Hololens per chi lavOra da casa : Nel 2018, gli attori dello smart working, cioè quei lavoratori dipendenti che godono di flessibilità e autonomia nella scelta dell’orario e del luogo di lavoro e che dispongono di strumenti digitali adatti a lavorare in mobilità, avevano raggiunto quota 480mila unità. Un numero destinato a crescere dopo l’approvazione nel 2017 della legge sul lavoro agile, espressione italica per definire appunto lo smart working. La possibilità, quindi, di ...

Volley - l’Italia si è dimenticata come si vince. Ultimo titolo nel 2005 - ma Ora anche il podio sta diventando tabù : Quattordici anni senza vincere a livello internazionale: il digiuno più lungo della storia per la nostra pallavolo da quando questa disciplina si è iniziata a praticare a certi livelli nel nostro Paese. L’Italia non riesce più a imporsi e a conquistare dei trofei, l’Ultimo sigillo è arrivato agli Europei 2005 poi la medaglia d’oro è stata un tabù: due argenti agli Europei, un bronzo e un argento alle Olimpiadi, nulla totale in ...

Sky Q è Ora disponibile anche per i clienti via fibra : Il servizio proposto da Sky da sempre ha l’innovazione tra i suoi punti di forza e il processo continua. Dopo il lancio di Sky Q via satellite, arriva Sky Q anche con la tua fibra di casa. La pay Tv si prefigge l’obiettivo di offrire i migliori contenuti e il massimo dell’esperienza di visione, con […] L'articolo Sky Q è ora disponibile anche per i clienti via fibra è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Costacurta : 'Forse Juve sull'aspetto difensivo ha lavOrato poco - anche su palle inattive' : Uno dei problemi riscontrati dalla Juventus è sicuramente il modo di difendere: in particolar modo lo si è notato nel match di Champions League contro l'Atletico Madrid, quando nonostante due gol di vantaggio i bianconeri hanno subito la rimonta della squadra di Simeone subendo due gol su palle inattive. Altri problemi si sono visti contro l'Hellas, in questo caso subendo molto l'iniziativa della squadra veronese. A tal riguardo, a Sky Sport, ha ...