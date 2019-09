Vincono Roma | Lazio e Udinese | Genoa e Bologna ko

Serie A - Vincono le due romane : 17.00 Riscatto delle romane dopo il turno infrasettimanale. Poker della Lazio (Milinkovic-Savic, Radu,Caicedo,Immobile) Alla Roma basta un gol di Dzeko. JUVENTUS-SPAL (sabato) 2-0 SAMPDORIA-INTER (sabato) 1-3 SASSUOLO-ATALANTA (sabato) 1-4 NAPOLI-BRESCIA 2-1 LAZIO-GENOA 4-0 LECCE-ROMA 0-1 UDINESE-BOLOGNA 1-0 CAGLIARI-VERONA ore 18 MILAN-FIORENTINA ore 20.45 PARMA-TORINO ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Bologna batte Roma nella sfida tra le Virtus - Vincono anche Trento su Pistoia e Brescia su Reggio Emilia : Dopo il successo esterno della Fortitudo Bologna di ieri sera contro Pesaro che ha inaugurato il campionato di Serie A 2019-2020, oggi si sono giocate altre tre partite, si chiuderà poi il programma domani con Venezia–Trieste, Brindisi–Cantù, Varese–Sassari e Treviso-Milano. DOLOMITI ENERGIA Basket TRENTINO-ORIORA Pistoia 88-75 (19-19, 25-18, 24-17, 20-21) Dopo un primo quarto molto equilibrato, con Trento quasi sempre avanti ...

LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 74-67 - Serie A basket in DIRETTA : gli emiliani Vincono ma non conVincono - bene i capitolini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:29 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:28 Markovic è stato eletto MVP della partita, per lui un solo punto, ma nove rimbalzi e dodici assist. 22:27 Bologna ha vinto ma non ha convinto fino in fondo, siamo alla prima giornata di Campionato e naturalmente c’è ancora molto da migliorare. Roma non ha sfigurato questa ...

Serie A - Napoli e Roma Vincono in trasferta - primo Brindisi Samp - Toro ko : Serie A: vittorie in trasferte e punti pesanti per Napoli e Roma, successo casalingo per la Sampdoria che batte il Toro e lascia quota 0.

Serie A calcio - risultati e classifica quarta giornata. Napoli schiacciasassi contro il Lecce - Vincono anche Sassuolo - Roma e Sampdoria : quarta giornata di gare nella Serie A di calcio 2019 con una domenica di grande spettacolo, ad iniziare dal lunch match del Mapei Stadium, in cui il Sassuolo riesce ad avere la meglio sulla SPAL per 3-0, al termine di una partita giocata splendidamente, grazie alla doppietta di Ciccio Caputo nel primo tempo, condita dalla rete di Alfred Duncan in apertura di ripresa. Passando alle gare delle 15, prosegue la marcia del Napoli, che ha superato il ...

Roma e Juventus Vincono in amichevole - solo un pari per il Milan : vincono Roma e Juve, pari per il Milan al "Manuzzi". Ultimi test per le big di serie A a una settimana dalla prima giornata di