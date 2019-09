Padre per fare un dispetto all’ex moglie | marchia i figli come se fossero bestiame

“È nato e pesa 3 - 3 kg”. L’annuncio del campione italiano è emozionante : “Sono Padre per la prima volta” : Probabilmente per lui è stato come vincere il decimo titolo di motocross. Tony Cairoli non riuscirà tuttavia a vincerlo a causa di un infortunio che lo ha costretto a rinunciare al grande obiettivo stagionale, ma per lui il 2019 rimarrà un anno memorabile: il nove volte campione del mondo, infatti, è diventato papà per la prima volta. A darne L’annuncio è stato lo stesso Cairoli attraverso un post sul proprio profilo Instagram con il quale ha ...

Perde nel fiume il cellulare con i messaggi del Padre defunto : la sorpresa dopo 15 mesi : La ragazza aveva ormai perso le speranze e invece, dopo oltre un anno, un ragazzo ha trovato lo smartphone in acqua e, a...

Un abbraccio lungo 2500 anni : Padre e figlio sepolti insieme scoperti in Puglia : In Salento a Roca, nella provincia di Lecce, il ritrovamento archeologico di una coppia, probabilmente padre e figlio, sepolti insieme in una tomba messapica, risalente al V secolo avanti Cristo. Non è il primo scavo in cui vengono rinvenute persone abbracciate. Da Pompei agli "Amanti di Modena".Continua a leggere

Anticipazioni Una Vita - fino al 5 ottobre : Ursula lavora per Padre Telmo ma non è cambiata : Le prossime puntate italiane di Una Vita, in onda a inizio ottobre su Canale 5, sanciranno il ritorno di Ursula Dicenta ad Acacias 38. Il ricovero della dark lady in manicomio sarà più breve del previsto e, anche considerando il salto temporale di qualche mese, fra pochi giorni busserà alla porta di Samuel e gli chiederà ospitalità. La reazione dell'ex genero però non si farà attendere, dato che avrà ben altro a cui pensare dopo l'esplosione ...

Padre e figlio litigano perché si è otturato il bagno - quello che succede dopo è incredibile : Una discussione banale quella avuta tra Padre e figlio a causa di un gabinetto otturato. Il Padre di 53 anni, Nazeih Hammouri, di Vershire, nel Vermont, all’apice della discussione ha ucciso il figlio accoltellandolo con un cavatappi. Il ragazzo di 19 anni stava litigando con il Padre che lo accusava di aver otturato il bagno. Poiché il ragazzo non accettava questa accusa si stava ribellando fino a quando il Padre, fuori si se dalla ...

Brindisi - delitto Giampiero Carvone : ci sono 4 arresti per estorsione verso suo Padre : C'è ancora massimo riserbo da parte della Polizia di Stato di Brindisi sui quattro arresti eseguiti stamattina all'alba nel comune capoluogo. La Squadra Mobile, durante un'apposita conferenza stampa tenuta stamane in questura, ha informato che gli arrestati rispondono ai nomi di Giuseppe Lonoce, un 37enne, Stefano Coluccello di 22 anni, Aldo Carone e Eupremio Carone, rispettivamente 22 e 21 anni. Tali soggetti sarebbero imparentati tra di loro e ...

Lecce - scoperta tomba del V sec. avanti Cristo con Padre e figlio abbracciati : Emanuela Carucci Gli scavi sono stati effettuati dal laboratorio di antropologia fisica dell'Università del Salento. Il rinvenimento in una necropoli dei Messapi Un abbraccio che dura da più di 2mila anni quello tra padre e figlio in una necropoli del età messapica a RocaVecchia, località presso Melendugno, in provincia di Lecce.Gli archeologi del laboratorio di antropologia fisica dell'Università del Salento hanno scoperto, ieri, ...

Giovane Padre picchia a morte la figlia di sei anni perché non rispondeva bene alle domande di matematica : Una storia crudele quella resa nota dai giornali americani dello stato del Mississippi. Un uomo di 25 anni, Joshua Salovich, ha picchiato la figlia di soli 6 anni fino ad ucciderla. La piccola aveva un’unica “colpa” quella di non aver risposto in modo corretto alle domande di matematica fatte dalla maestra. L’uomo è stato subito fermato dalle forze dell’ordine e ora, secondo quanto riferito dalla stampa locale, rischia la pena ...

Storie Italiane - Lorena Bianchetti commossa per il Padre morto subito dopo le nozze : Lorena Bianchetti si commuove per il padre scomparso: l’intervista a Storie Italiane Lorena Bianchetti è stata una delle protagoniste della puntata odierna (25 settembre 2019) del programma del primo canale Storie Italiane. Arrivata nel salotto mattutino di Eleonora Daniele, la conduttrice di A Sua Immagine si è lasciata intervistare dall’amica e collega, raccontandosi davvero a […] L'articolo Storie Italiane, Lorena Bianchetti ...

"Dovete sposare i vostri cugini". Padre vende le figlie e le segrega perché frequentavano altri uomini : Un uomo, bosniaco di etnia rom, è stato arrestato dalla polizia di Pisa in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere perché avrebbe picchiato, maltrattato e segregato le due figlie fidanzate con uomini diversi dai cugini da lui prescelti e a cui le aveva già vendute in cambio di denaro. Per il reato di induzione al matrimonio, introdotto dal cosiddetto Codice Rosso, si tratta - è stato spiegato ...

Scambia il Padre per un cinghiale e lo uccide durante una battuta di caccia : Tragedia nel Salernitano. Un ragazzo di 34 anni avrebbe Scambiato il padre per un cinghiale e gli ha sparato, uccidendolo durante una battuta di caccia. Il dramma è avvenuto in località Grammariello a Sicignano degli Alburni in provincia di Salerno. Inutile il tentativo di salvare, l’uomo di 55 anni che è morto poco dopo lo sparo.\\ Come riporta La Stampa, si è trattato di un errore che è stato fatale per il giovane. Stando alle prime ...

Cagliari - buon sangue non mente : esordio con gol per Bruno Conti Jr e abbraccio al Padre Daniele [VIDEO] : E’ proprio il caso di dire buon sangue non mente. Bruno Conti Jr realizza un gol all’esordio in Primavera con la maglia del Cagliari, la stessa del padre Daniele. Il più piccolo dei Conti ha regalato così una vittoria importante per il campionato dei rossoblu nel pieno stile della sua famiglia che tanto ha dato al calcio. Un tiro dai 25 metri, simile alle punizioni di potenza del padre o alle prodezze del nonno Bruno, pezzo di ...

Il Padre scorda il figlio per cinque ore in auto La vittima ha due anni : Tiziana Paolocci L'uomo doveva accompagnarlo al nido La Procura indaga per omicidio colposo Ha salutato la moglie come ogni mattina, si è lasciato la porta di casa alle spalle ed è uscito con il figlioletto di due anni per portarlo all'asilo. Ma il bimbo dalla maestra non è mai arrivato perché è rimasto in auto cinque ore ed è morto per asfissia. È stato ritrovato senza vita, legato sul sedile posteriore dell'auto del papà, ingegnere ...