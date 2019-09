Live – Non è la D’Urso | caos in studio | malore della De Andrè in diretta

Francesca de André in ospedale per un collasso - l'annuncio a Live Non è la d'Urso : Inizio con il colpo di scena per la terza puntata di Live Non è la d'Urso. Francesca de André, che sarebbe dovuta essere ospite della trasmissione, ha avuto un collasso ed è stata portata in ambulanza all'ospedale.Secondo le prime informazioni il problema sarebbe stato causato dallo stress "Si è sentita poco bene ed è come svenuta" afferma il suo fidanzato Giorgio Tambellini che ha rassicurato: "Appena ha ripreso conoscenza ha chiesto di ...

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE/ Lui : 'in casa non conto più' - Domenica Live - : ROSA PERROTTA e PIETRO TARTAGLIONE presentano Dodo, il loro primo figlio. A Domenica Live il racconto del parto e di come gli haters…

Live Non è la D’Urso : ospiti e anticipazioni 29 settembre 2019 : Torna domenica 29 settembre 2019 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 29 settembre 2019 ospiti di questo nuovo appuntamento con il talk show di Barbara D’Urso saranno innanzitutto Rocco Siffredi e sua moglie Rosa, che sfideranno le cinque sfere del programma. In ...

“Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 29 settembre 2019. Ospiti e temi dei due programmi di Barbara D’Urso. : La domenica di Canale 5 è Live, con Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, è in video per oltre cinque ore con due trasmissioni. Da metà pomeriggio, precisamente dalle 17:25 alle 18:50 con Domenica Live, la sera dalle 21:30 e fino a notte inoltrata ossia verso l’1:30 con Live – Non è la D’Urso. Vediamo temi […] L'articolo “Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 29 settembre 2019. Ospiti e temi dei ...

Live – Non è la D’Urso : Lele Mora - Siffredi e ancora Tambellini-De Andrè tra gli ospiti della terza puntata : Lele Mora Nuovo appuntamento per Live – Non è la D’Urso, che questa sera tornerà in prima serata su Canale 5, subito dopo Paperissima Sprint, con la terza puntata di questa seconda stagione. Tra gli ospiti del talk serale ci sarà Lele Mora, che – insieme alla figlia Diana – racconterà per la prima volta in televisione la malattia contro cui sta combattendo: un grave tumore scoperto solo qualche giorno fa. Barbara ...

Live Non è la D'Urso : anticipazioni sulla terza puntata : Live Non è la D'Urso, il programma di Videonews condotto da Barbara d’Urso, in onda, stasera, domenica 29 settembre 2019, in prima serata, su Canale 5, è giunto al terzo appuntamento della seconda stagione. Fabrizio Corona, l'avvocato Chiesa contro Barbara D'Urso: 'Immagini non autorizzate, ci difenderemo nelle sedi opportune' L'avvocato Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona, ha voluto ...

Domenica 29 settembre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Live-Non è la d’Urso - Che tempo che fa - Non è l’Arena : Domenica 29 settembre 2019 ospiti in tv: Domenica In, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso, Che tempo che fa Un’altra Domenica ricca di ospiti in tv quella di Domenica 29 settembre 2019. Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio, Massimo Giletti ospiteranno nei loro salotti ballerini, cantanti, attori e altre personalità note nel mondo dello spettacolo. […] L'articolo Domenica 29 settembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, ...

Fabrizio Corona contro Live Non è la D'Urso : «Le immagini dal carcere non erano autorizzate» : Fabrizio Corona dal carcere si scaglia contro Barbara D'Urso e il suo programma "Live non è la D'Urso" sottolineando di non aver mai autorizzato le immagini mandate in onda...

Live – Non è la D’Urso : Anticipazioni e Ospiti Terza Puntata! : Nella Terza puntata di Live – Non è la D’Urso, vedremo il confronto tra le sorelle Francesca e Fabrizia De Andrè ma anche Lele Mora che parlerà della sua malattia e la controversa dieta di Panzironi. Ecco le Anticipazioni della domenica di Barbara D’Urso! Barbara d’Urso si prepara al doppio appuntamento di domenica e ha deciso di giocare molte carte importanti la sera. Tornerà infatti Live – Non è la D’Urso, arrivato alla ...