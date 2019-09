Come cambia «Che tempo che fa» su Raidue?

Fonte : vanityfair

(Di domenica 29 settembre 2019) Cheche fa: Luciana Littizzetto su ParigiCheche fa: Luciana Littizzetto su ParigiCheche fa: Luciana Littizzetto su ParigiCheche fa: Luciana Littizzetto su ParigiCheche fa: Luciana Littizzetto su ParigiCapire in che maniera Cheche fa cambierà dopo il trasloco su, previsto per domenica 29 settembre, non è difficile da immaginare. Il programma, che ha visto la sua forza proprio in una formula rodata negli anni, rimarrà pressoché lo stesso, solo che condenserà il doppio appuntamento che aveva su Raiuno in una sola serata. Se sulla prima rete lo show andava in onda la domenica alle 20.35 e il lunedì in seconda serata (Che fuoriche fa), questa volta lo sdoppiamento sarà nella medesima giornata, ma in due orari diversi: Cheche farà, che andrà in onda dalle 19.30 fino alle 20.30, e il classico Cheche fa, che inizierà alle 21 ...

snaiderbaurgio3 : @Corriere Art. 67 della costituzione. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione. Ed esercita le funzioni se… - elios_skia : RT @Corriere: Redistribuzioni e tutele, autonomi equiparati a dipendenti: come cambia il decreto sui rider - eXXo59 : RT @RadioSavana: @tranviadeseo @BarbieXanax Non cambia poco, valuterò come comportarmi per tutelare la mia immagine lesa dal suo scritto. R… -