Ancelotti | “Abbiamo preso 7 gol nelle prime due gare | ora la difesa si sta comportando

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2019) L’allenatore del Napoli Carloin conferenza stampa al termina della sofferta gara contro il Brescia vinta per 2-1 Napoli-Brescia, conferenza stampa CarloSull’alternanza Meret-Ospina? “L’unico motivo è che sono due portieri serie ed affidabili per qualità ed esperienza” Dieci gol subiti in cinque partite in campionato “Ne abbiamo incassati settedue. Dobbiamo trovare la condizione migliore da parte di tutti, c’è unaabbastanza nuova e ci sono state alcune defezioni. Oggi abbiamo perso i due centrali nel momento topico del match, ma nell’ultimo periodo las’è comportata bene” Le condizioni di Manolas e Maksimovic? “Non lo so ancora, vedremo domani se saranno disponibili per mercoledì. Nella ripresa non abbiamo giocato con la stessa lucidità, poi si sono infortunati i due ...

napolista : #Ancelotti in conferenza: 'Abbiamo preso 7 gol nelle prime due gare, ora la difesa si sta comportando bene'… - rosamillu : #chiariello..un terzo della graticola non lo abbiamo assaporato... #Ancelotti lo mangerà il panettone a Natale? - news24_napoli : Ancelotti: “Era normale un po’ d’apprensione, abbiamo avuto varie defezioni in difesa” -