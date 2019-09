A Città del Messico due persone sono morte nel deragliamento di un ottovolante

Ius culturae - Salvini : «La cittadinanza non è un biglietto del luna park» : Il leader della Lega Matteo Salvini, parlando della proposta di legge sulla ius culturae che ha ripreso il suo iter parlamentare alla Camera, ha espresso il suo pensiero fortemente critico «La...

Addio a Silvio Novembre - fu il braccio destro di Ambrosoli. Il figlio dell’avvocato Giorgio : “Perdiamo un esempio altissimo di cittadino” : Quando era già finito tutto da un pezzo gli chiesero: prova rancore quando pensa a Sindona o ad Andreotti? “No, non rancore, disapprovazione. E’ un’altra cosa – rispose alla rivista I Siciliani nuovi, erede del giornale di Pippo Fava – Critica feroce, perché chi doveva comportarsi bene non si è comportato bene, ma non più di questo”. Oggi Silvio Novembre, il principale, fedele e leale collaboratore di Giorgio ...

Diretta/ Juve Stabia Cittadella - risultato 0-0 - streaming video DAZN : spinta ospite : Diretta Juve Stabia Cittadella streaming video DAZN: formazioni ufficiali e risultato live del match valevole per la sesta giornata di Serie B.

Pd - Calenda : “Preoccupato dalla sua narcosi - si parla solo dell’agenda del M5s”. Poi attacca Di Maio - navigator e reddito di cittadinanza : “Sono molto preoccupato dalla narcosi del Pd, si parla solo dell’agenda del M5s. Ecco perché il mio ex partito continua a calare nei sondaggi”. A dirlo, con un video pubblicato sui social, il fondatore di Siamo europei ed ex tesserato del Partito democratico, Carlo Calenda. Che ha attaccato Luigi Di Maio e ha contestato la permanenza di misura targate 5 stelle, come navigator e reddito di cittadinanza. L'articolo Pd, Calenda: ...

Carlo Gianferro in mostra con “Cittadini del mare” dal 3 al 20 ottobre : Il Museo di Roma in Trastevere ospita fotografie di piccoli pescatori realizzate in quattro viaggi nel Mediterraneo Sono dedicate al tema della piccola pesca artigianale nelle aree marine protette nel Mediterraneo le 50 suggestive opere del fotografo romano Carlo Gianferro esposte nella mostra “Cittadini DEL mare”, ospitata dal 3 al 20 ottobre 2019 al Museo di Roma in Trastevere. La mostra è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita ...

Da Nord a Sud - sia in Città che in provincia - goliardici senza bandiere politiche : mappa del Fridays for Future italiano : “Siamo più di un milione”. Questo è il grido d’esultanza che risuona nelle piazze italiane, da Nord a sud, provincie comprese. Questa volta i giovani manifestanti per il clima non hanno preso d’assalto solo le grandi metropoli italiane, ma sono scesi in piazza anche nei piccoli centri urbani tra cui spiccano Taranto e Potenza. Queste ultime città simboliche in tema ambientale e per ...

Ius culturae - alla Camera riparte l’esame della legge. I vescovi : “La cittadinanza va costruita” : Lo ius culturae torna nel dibattito politico. L’esame della legge che lega la concessione della cittadinanza alla conclusione di un determinato ciclo di studi riparte in Commissione Affari costituzionali alla Camera. Lo ha annunciato il presidente della Commissione Giuseppe Brescia (M5s), che sarà anche relatore alla riforma. l’esame riprenderà giovedì 3 ottobre. Il testo, a prima firma Laura Boldrini, era stato incardinato in quota ...

Serie BKT - Juve Stabia-Cittadella è live su DAZN : Dove vedere Juve Stabia Cittadella in Tv e streaming – Sfida di bassa classifica quella in programma al “Romeo Menti” tra Juve Stabia e Cittadella. Dopo una grande Serie C, i campani non hanno ancora trovato il giusto passo in Serie BKT. I ragazzi di Venturato, invece, hanno avuto un avvio altalenante, concretizzatosi in 6 […] L'articolo Serie BKT, Juve Stabia-Cittadella è live su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb per la 6^ giornata : il Trapani torna al gol - primo pari Cittadella : Pronostici Serie B – Dopo il turno infrasettimanale, la Serie B torna in campo per la sesta giornata. Tanti i match interessanti a partire dall’anticipo del venerdì tra Pescara e Crotone. Sabato spicca Empoli-Perugia, domenica si gioca Benevento-Entella. L’Ascoli, capolista, è di scena a Cremona nel posticipo. I consigli di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse. Pronostici Serie B PESCARA-CROTONE GOAL – ...

Il progetto dell'architetto Boeri per creare corridoi di alberi tra le Città : Forestare il pianeta creando una Grande muraglia verde di alberi che attraversa 90 città dall'Africa all'Asia centrale. E replicare, poi, lo stesso progetto anche in Europa. Questo l'ambizioso progetto che l'architetto ed esperto di forestazione urbana Stefano Boeri vuole realizzare insieme alla Fao. Il nome è "Great Green Wall of Cities" e oltre al gruppo di ricerca che fa capo a Boeri, e alla FAO, il piano di forestazione coinvolge ...

Trofeo CONI – Kinder + Sport aperti i giochi a Crotone - stadio Ezio Scida - alla presenza delle Autorità politiche e ad un’immensa folla di cittadini : Dal 26 al 29 settembre Crotone sarà teatro delle “Olimpiadi” dei ragazzi. Oltre quattromila atleti, proveniente da ogni Regione d’Italia,