Modica - intitolare spazi pubblici e Drago e Terranova : intitolare degli spazi pubblici di Modica all'on. Giuseppe Drago ed al Prof. Saverio Terranova. La richiesta arriva da Mommo Carpentieri

Atletica - Mondiali di Doha : Busby crolla a Terra - Dabó lo aiuta ad arrivare al traguardo : A pochi metri dal traguardo della gara dei 5000 metri, l'atleta di Aruba Jonathan Busby è stramazzato al suolo per il caldo e la fatica. Ad aiutarlo ad arrivare fino in fondo ci ha pensato il guineano Braima Sunclar Dabó, che lo ha rialzato da terra e lo ha sorretto fino al taglio del nastro. Il tutto davanti agli sguardi pieni di commozione del pubblico del Khalifa Stadium di Doha.Continua a leggere

Il ragazzino che manifesta da solo : La Terra è la nostra madre : Parla al Giornale.it il ragazzino della provincia di Foggia che oggi ha manifestato da solo in occasione del "Fridays For Future". Appasionato di astronomia, guarda le stelle e gli altri pianeti sognando più rispetto per la sua Terra"Non ci aspettavamo un clamore del genere, dall'ora di pranzo in poi non si è capito più niente" commenta Alessandra Ciccone, casalinga e madre di Potito Ruggiero, il ragazzino di Stornarella, un Comune in provincia ...

Protestano contro le emissioni di anidride carbonica e bruciano una Terra di carta emettendo anidride carbonica : Poi qualcuno si infastidisce se li chiamiamo gretini. I ragazzini del “Fridays for Future” di Milano che stamattina hanno marinato la scuola con la scusa del clima, hanno concluso la loro manifestazione di protesta contro il riscaldamento globale bruciando un mappamondo di carta pesta. Gli hanno dato fuoco provocando una nube di fumo e cenere nel sagrato di piazza Duomo, sprigionando nell’atmosfera la tanto odiata CO2, ...

Bonus trasporti - rifiuti - alberi : ecco quali sono le misure previste dal decreto clima Salvare la Terra : le 10 azioni quotidiane : La nuova bozza del dl istituisce una cabina di regia di Palazzo Chigi sui cambiamenti climatici. Spazio anche per rimboschimento ed educazione all’ambiente nelle scuole

Cambiamenti climatici a lungo termine : la teoria sul raffreddamento della Terra degli ultimi 15 milioni di anni potrebbe essere sbagliata : Una teoria chiave che attribuisce l’evoluzione climatica della Terra all’erosione delle rocce dell’Himalaya potrebbe non riuscire a spiegare il raffreddamento negli ultimi 15 milioni di anni, secondo uno studio della Rutgers University. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, potrebbe gettare nuova luce sulle cause dei Cambiamenti climatici a lungo termine. Si concentra sul raffreddamento a lungo termine che si è verificato prima ...

Llorente : «Contro il Cagliari c’era rigore - mi hanno rotto la maglietta. Non sono uno che si butta per Terra» : A Radio Kiss Kiss Napoli intervista a Fernando Llorente che ha parlato della sconfitta interna col Cagliari dichiarazioni tratte da tuttonapoli.net “È stato un colpo duro per noi, abbiamo fatto una buona gara con tante occasioni ma quando sbagli tanto poi capita nel calcio che l’altra squadra su una opportunità fa gol. Ma dobbiamo continuare, ora c’è già il Brescia e dobbiamo imparare da queste gare perse e cercare di fare meglio e ...

Modella di 14 anni sfila per 13 ore di fila senza mai fermarsi - crolla a Terra e muore : Una ragazzina di 14 anni è morta per aver sfilato interrottamente per 13 ore. La ragazzina si chiamava Vlada Dzyuba era una Modella russa e stava sfilando in Cina a Shanghai. La ragazza soffriva sin dalla nascita di meningite cronica ed è svenuta proprio mentre sfilava sulla passerella di Shanghai. La ragazza è stata subito soccorsa e trasportata al più vicino ospedale. Dopo due giorni di coma, la ragazzina però è morta. ...

Futuri scenari del clima nel MediTerraneo : dal caldo intenso in estate alle piogge abbondanti in autunno e inverno : Estati più calde e asciutte e, al contempo, precipitazioni più abbondanti e intense in autunno e inverno. Questi i possibili Futuri scenari del clima nel Mediterraneo. A dirlo, un team internazionale guidato dalle Università di Colonia e di Pisa con la partecipazione italiana del Consiglio nazionale delle ricerche – Istituti di geologia ambientale e geoingegneria (Cnr-Igag), per la dinamica dei processi ambientali (Cnr-Idpa), di geoscienze ...

Corrotti : intervenire a Fonte Laurentina per evitare nuova Terra dei Fuochi : Roma – “Durante il sopralluogo di questa mattina ho potuto vedere come, ancora oggi, a distanza di settimane dall’incendio i residenti di Fonte Laurentina siano costretti a vivere barricati all’interno delle proprie abitazioni perché il fumo, derivante da un incendio scoppiato lo scorso 9 settembre, non è mai stato completamente domato. I giorni passano senza che nessuno da parte di questa amministrazione prenda provvedimenti a ...

Migranti : MediTerranea al Governo - 'basta ritorni in Libia - servono corridoi umanitari' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Presidente Giuseppe Conte, le era sfuggito? Ministra Lamorgese, vuole che i torturatori continuino "l'ottimo lavoro"? Ministro Guerini, questo dice l'Onu. E lei? corridoi umanitari e vie d'accesso legali sono gli unici strumenti per garantire dignità e salvezza a chi

Entra nel vivo la spedizione italiana per documentare i cambiamenti climatici in zone remote della Terra : “A Kathmandu abbiamo avuto un briefing operativo poi ci siamo soffermati sulla conoscenza del patrimonio culturale, storico e architettonico della città di Kathmandu, visitando tre dei siti più importanti, patrimonio dell’UNESCO come ad esempio Patan, la Città della Bellezza, una delle più antiche città reali; Pashupatinath, luogo sacro per gli indù, piccola Varanasi del Nepal dove si svolgono le cerimonie funerarie; e infine Boudnath, luogo ...

Clima - se un marziano atterrasse sulla Terra e assistesse al discorso di Greta : Proviamo a immaginare un marziano che atterri improvvisamente in questi giorni sul nostro pianeta. Il marziano è una sorta di etologo/etnologo, che studia il comportamento delle specie, ma è anche interessato a capirne le caratteristiche culturali. Molto probabilmente sul suo taccuino annoterebbe un dato piuttosto curioso: questa specie, che si definisce “umana” si sviluppa lungo due linee parallele, che corrono in direzione opposta. Infatti, ...