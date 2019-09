SCUOLA Fioramonti | M5s | sta con Greta e lascia soli studenti e scuole

SCUOLA - Fioramonti annuncia 67 milioni per sicurezza edifici : “Emergenza esiste - ora task force con enti locali per velocizzare appalti” : L’emergenza sulla sicurezza delle scuole raccontata dal report di Cittadinanzattiva “esiste” ed è “sotto gli occhi di tutti”. Per questo il Miur sta organizzando una task force per accompagnare gli enti locali nella spesa dei fondi assegnati: “Una norma da inserire nel decreto sulla Scuola che consenta di sostituirli in caso di forti ritardi in appalti per lavori e ricostruzioni negli edifici scolastici”. Il ...

SCUOLA - il Ministro Fioramonti sull'autonomia : 'Non si fa' : "L'autonomia nella Scuola non si fa", così il Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti risponde in modo telegrafico ai giornalisti dell'Ansa, mentre stava raggiungendo un congresso promosso da Cittadinanza a Roma. Una dichiarazione che spazza via le voci di questi mesi sulla regionalizzazione della Scuola. Fioramonti resta fermo sulle proprie posizioni, ma sono le spinte autonomiste ad aprire le divergenze con lo Stato. La posizione di ...

Autonomia : Zaia a Fioramonti - 'No alla SCUOLA? Prima legga proposta del Veneto' : Venezia, 26 set. (AdnKronos) - “Prima di parlare di no all’Autonomia nel settore della scuola, il Ministro Fioramonti si legga la proposta del Veneto. Evidentemente non l’ha ancora fatto”. Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta la dichiarazione rilasciata dal Ministro dell’

Lorenzo Fioramonti - il ministro grillino di Greta : quali materie vuole far diventare obbligatorie a SCUOLA : Inserire ecologia e ambiente nel programma scolastico. Questa è l'idea nella mente del neo-ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, ispirata dalla battaglia di Greta Thunberg per il clima e dai continui scioperi attuati dagli studenti per essa. Il ministro grillino, intervistato dal quotidiano L

Sciopero SCUOLA 27 settembre - l'invito di Fioramonti ai presidi : 'Giustificare le assenze' : In vista dello Sciopero della scuola indetto per il giorno 27 settembre, scende in campo lo stesso Lorenzo Fioramonti. Il ministro dell'Istruzione ha reso pubblico l'invito del Miur alle scuole e ai vari presidi di tutta Italia di giustificare le assenze di tutti gli studenti che presenzieranno alle manifestazioni sul clima. Dunque, le persone che prenderanno parte alle mobilitazioni contro il cambiamento climatico questo venerdì potrebbero ...

SCUOLA - il ministro Fioramonti smonta il bonus docenti. E io da prof tiro un sospiro di sollievo : La legge 107/15 (la sedicente “Buona Scuola”) al comma 126 evidenzia che, per la valorizzazione del merito del personale docente, a decorrere dall’anno 2016 venga costituito presso il Miur un apposito fondo del valore di 200 milioni di euro, rinnovato di anno in anno: l’ennesima situazione in cui le scuole sono state chiamate ad esercitare il bricolage della resistenza, in assenza di specifiche e coese politiche di opposizione – mai ...

SCUOLA - il ministro Fioramonti : «Giustificate le assenze degli studenti alla mobilitazione per il clima» : Scuola, il ministro Lorenzo Fioramonti ha disposto di redigere una circolare per giustificate le assenze degli studenti che hanno partecipato alla mobilitazione per il clima. «In accordo...

Concorso SCUOLA per 24mila precari - Fioramonti : 'Il bando a novembre' : A partire dalla scorsa primavera sono trapelate diverse indiscrezioni e notizie riguardo ai concorsi scuola per assumere i docenti a tempo indeterminato. Infatti sono tantissimi i supplenti che sono entrati in classe per l'anno scolastico 2019/2020, i quali attualmente sono privi di qualsiasi stabilità lavorativa ed economica, e in più non hanno avuto la possibilità di abilitarsi all'insegnamento per l'assenza di concorsi. Nelle ultime ore, è ...

Fioramonti - più soldi per la SCUOLA tassando voli e merendine : Conte appoggia la proposta : Il neo Ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti ha lanciato una proposta piuttosto singolare: quella di tassare biglietti aerei, merendine e bibite gassate come mini intervento fiscale e poter, così, reperire un miliardo e mezzo di euro nel 2020 da destinare alla scuola. Il Ministro propone, infatti, di far pagare una '' Iva strategica'' di 1 euro sui voli nazionali e 1,50 su quelli internazionali. Oltre alla tassa sui biglietti aerei, ...

Gentile ministro Fioramonti - rompa il silenzio e incontriamoci per parlare di SCUOLA e poesia : Gentile ministro Fioramonti, chi le scrive è un vecchio poeta e insegnante delle superiori, per dirle di un appuntamento sempre mancato: quello tra scuola e poesia. Ascoltare le sue dichiarazioni degli ultimi giorni è stato per me come percepire un soffio d’aria fresca e nuova in un’aula chiusa da tempo. Ammuffita. Poter leggere di un ministro della Repubblica che appoggia lo sciopero studentesco del prossimo 27 sui problemi climatici, che ...

Il ministro Fioramonti : tassa di 1 euro sui voli per finanziare la SCUOLA : Il titolare del Miur: per i voli internazionali il prelievo potrebbe arrivare fino a 1,50 euro. Le misure, sommate ai prelievi sulle merendine già proposti dal titolare del Miur, consentirebbero di recuperare 2 miliardi

SCUOLA/ Dov'è la libertà di educazione nell'agenda Fioramonti? : Le uscite di Fioramonti e prima di lui di Conte non lasciano ben sperare per quanto riguarda l'autonomia e la parità scolastica

SCUOLA/ I 100 euro in più di Fioramonti : sono un premio o una mancia? : Il ministro dell'Istruzione Fioramonti intende dare 100 euro in più agli insegnanti. Soldi dovuti? Una mancia? La promessa fa discutere