Riscaldamento globale | il grafico che mette in dubbio le teorie di Greta Thunberg

Riscaldamento globale : In climatologia l'espressione Riscaldamento globale è usata per indicare, in riferimento alla storia climatica della Terra, le fasi di aumento della temperatura media dell'atmosfera terrestre e...

Riscaldamento globale - innalzamento-record del livello degli oceani : la minaccia per Venezia : La situazione si fa sempre più preoccupante. I mari si stanno innalzando, complice lo scioglimento delle calotte glaciali, che ha ormai raggiunto una velocità mai registrata prima. Secondo alcune allarmanti previsioni, entro 80 anni il livello degli oceani potrebbe aumentare perfino di un metro, cos

Cambiamenti climatici - oceano e ghiacci : dall’impatto del Riscaldamento globale alle soluzioni possibili : Il messaggio arriva in maniera estremamente diretta dall’ultimo rapporto dell’IPCC, che ha visto oltre cento scienziati ed esperti di tutto il mondo confrontarsi con la più recente letteratura scientifica in tema di oceano, criosfera e Cambiamenti climatici. Il Report, i cui approfondimenti sono disponibili sul sito dell’IPCC Focal Point per l’Italia, si concentra sul mare e sulle aree ghiacciate del pianeta, e su come il ...

Clima - il Riscaldamento globale avanza : ultimi 5 anni verso il record - oggi il summit a New York : Il periodo 2015-2019 si prevede sara’ il periodo piu’ caldo di cinque anni mai registrato con un +0,2 gradi rispetto al 2011-2015, mentre la temperatura media globale e’ aumentata di 1,1 gradi dal periodo preindustriale. Questo l’ allarme lanciato in occasione del summit di New York dall’ Organizzazione meteorologica mondiale (Omm). Nel rapporto si evidenzia che tutti i segnali rivelatori e gli impatti dei ...

Riscaldamento globale - il ghiacciaio del Belvedere sul Monte Rosa è irriconoscibile : rocce esposte e laghetti [VIDEO] : Il ghiacciaio del Belvedere sul Monte Rosa è reso irriconoscibile dal Riscaldamento globale. Con l’ultima ondata di caldo di metà settembre, dopo mesi estivi con temperature bollenti, con il livello dello zero termico schizzato frequentemente persino oltre i 4500 metri, sul Monte Rosa si susseguono gli eventi franosi e neve e ghiaccio lasciano il posto a rocce esposte e laghetti d’acqua. Nel video che trovate in fondo all’articolo, un drone ...

«La vita di 200 milioni di persone sarà a rischio per il Riscaldamento globale» : L'allarme nel report della Croce Rossa sui cambiamenti climatici: «Gli aiuti umanitari costeranno 20 miliardi l'anno»

Come ti smonto in 5 mosse il mito del Riscaldamento globale : riscaldamento globale Nicola Porro ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/Come-ti-smonto-in-5-mosse-il-mito-del-riscaldamento-globale/riscaldamento globale,Come ti smonto il mitoin appena cinque mosse

Riscaldamento globale e inquinamento : situazione più tragica del previsto - + 6°C entro il 2100 : Il Riscaldamento globale è solo all'inizio, se non interverremo realmente le temperature si alzeranno anche di 7 gradi entro il 2100. Queste le drammatiche conclusioni a cui sono arrivati gli scienziati francesi che hanno realizzato modelli climatici per comprendere cosa ci riservi il futuro, e non hanno buone notizie.Continua a leggere

Cambiamenti climatici : i nuovi modelli matematici annunciano un Riscaldamento globale più forte del previsto : Un team di esperti francesi ha elaborato nuovi modelli matematici che serviranno come base ai lavori dell’Intergovernmental Panel on Climate Change: ricercatori e ingegneri del Centre national de la recherche scientifique (CNRS), del Commissariat à l’énergie atomique (CEA) e di Météo-France hanno partecipato agli studi che costituiranno la fonte del 6° rapporto del gruppo di esperti ONU, previsto per il 2021-2022. Gli scienziati ...

Il Riscaldamento globale mette a rischio il Pil dell’Italia : (crediti: Blend Images/Corbis) Il riscaldamento globale può avere un impatto negativo sull’economia italiana. Uno degli effetti dell’aumento delle temperature, forse non il più noto o tangibile, investe la sfera economica. La questione è presto spiegata: tre gradi in più del termometro – previsti entro la fine del secolo – porteranno a una perdita media di 23 punti percentuali del Pil pro capite, a livello mondiale. A venire ...

Riscaldamento GLOBALE/ Clonare i mammut per conservare il permafrost della Siberia? : Nei territori nord-orientali della Russia si sta giocando una partita fondamentale per la salute del pianeta: è in gioco la conservazione del permafrost

Manifestano completamente nudi contro il Riscaldamento globale - fermati dalla Polizia [FOTO] : Come ogni anno un gruppo di attivisti della Federazione Francese di naturismo e di ribellione all’estinzione Manifestano in un’apposita area del Bois de Vincennes, un noto parco pubblico di Parigi, per protestare contro il riscaldamento globale. La Polizia, però, ha annullato il giro in bicicletta e i manifestanti sono rimasti nel parco completamente nudi con i loro striscioni. L'articolo Manifestano completamente nudi contro il ...

Venezia - alla Mostra del Cinema attivisti contro il Riscaldamento globale occupano il red carpet. Azione di disturbo contro nave da crociera : Si sono svegliati in centinaia, alle 5 del mattino, e dal campeggio internazionale per la giustizia climatica “Venice Climate Camp” si sono diretti verso il red carpet del Festival del Cinema di Venezia, che attualmente resta occupato da un migliaio di attivisti contro il riscaldamento globale. Mentre gli occupanti non sembrano intenzionati a lasciare lo spazio occupato di propria volontà e le forze dell’ordine stanno cercando di trattare ...

Riscaldamento globale - scioglimento record in Groenlandia : “La stiamo perdendo - è una condanna a morte” : Lo scioglimento record della Groenlandia, registrato nel 2019, causerà l’innalzamento globale di mari e oceani fino a due millimetri, mettendo sempre più a rischio il futuro delle città costiere di tutto il mondo. A lanciare l’allarme è un gruppo di ricercatori che monitorano lo strato di ghiaccio della Groenlandia, dicendosi “stupiti” dall’accelerarsi del suo scioglimento. “L’aumento della temperatura ...