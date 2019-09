Greta? Una ragazzina con le palle! A noi donne si perdona meno il fallimento

Il Congresso ha ordinato al SeGretario di stato americano Mike Pompeo di fornire entro una settimana tutti i documenti sui rapporti tra Stati Uniti e Ucraina : I presidenti di tre Commissioni della Camera dei Rappresentati del Congresso degli Stati Uniti hanno ordinato al Segretario di stato, Mike Pompeo, di fornire tutta la documentazione relativa ai rapporti tra il governo di Donald Trump e l’Ucraina, entro una

Ungheria : "Greta è una bambina malata" : 18.50 "L'ambientalista Greta Thunberg è una bambina malata, sfruttata da alcuni". Lo ha detto in una conferenza stampa il vicepremier ungherese Gulya replicando alle accuse di "indifferenza" nei confronti del clima venute da manifestazioni senza precedenti svoltesi oggi a Budapest e in altre 14 città. "Il problema è sovradimensionato", ha aggiunto il vice di Orban, riferendosi al riscaldamento climatico.

Il rapper Gemitaiz smonta Greta Thunberg e infiamma il web : Ha rotto il ca** - mangi lattuga in una prateria : Ha usato parole al veleno il rapper Gemitaiz sul suo profilo Instagram, lasciandosi andare ad uno sfogo con i follower sul conto della sedicenne svedese Greta Thunberg. Quest'ultima, diventata "paladina" dell'ambientalismo attivandosi per i suoi "Fridays for future", gli scioperi volti a manifestare contro il cambiamento climatico, sta facendo parlare molto di sé per via del suo veemente discorso rilasciato all'ultimo vertice tenutosi all'Onu, ...

Se potessi insegnare una cosa a Greta Thunberg - quale sarebbe? “L’ambientalismo è un lusso - i suoi privilegi l’hanno accecata dalla realtà” : In questi giorni, si discute molto della questione climatica, soprattutto dopo l’intervento dell’attivista svedese Greta Thunberg alle Nazioni Unite, in cui ha accusato i potenti del mondo di averle rubato la sua infanzia e i suoi sogni con la loro mancata azione sul clima che, secondo la 16enne, ci starebbe già portando “all’inizio di una estinzione di massa“. Per il suo intervento dai toni molto allarmistici e ...

Le modelle di Dior come Greta Thunberg. Sfilano con le trecce su una passerella di alberi veri : Il messaggio di Greta Thunberg sembra essere arrivato ovunque, anche sulle passerelle. Lo dimostra lo show di Dior a tema ecologia: le modelle, con le trecce ispirate all’acconciatura della giovane attivista, hanno sfilato attraverso un giardino di 164 alberi, selezionati dal collettivo Coloco, etichettati con l’hashtag #PlantForTheFuture e destinati ad essere a loro volta piantati.Dior ha presentato a Parigi la sua collezione ...

"Una giovane donna felice". Greta risponde a Trump in modo molto originale : Greta ha cambiato la sua biografia Twitter. Ironicamente, ha deciso di utilizzare le parole con cui Donald Trump l’ha descritta sui social: “Una giovane donna molto felice che aspetta impazientemente un futuro meraviglioso e luminoso”. Il tweet del presidente americano che ha suscitato la reazione della giovane attivista svedese era arrivato in risposta al discorso di Greta Thunberg alle Nazioni Unite: ...

Gazzetta : ci vorrebbe una Greta del pallone che gridi a ultras e governi “come osate rubarci il nostro calcio?” : Andrea Monti nel suo editoriale sulla Gazzetta scrive di una Greta Thunberg del pallone che vada in giro per gli stadi a gridare contro le curve e i potenti che li lasciano fare Come osate voi, tutti insieme, e ci metto anche i giornali, rubarci il calcio che amiamo? Avremmo potuto essere noi, continua Monti, ha indignarci e ha ribellarci, e invece, ha parlato il presidente della Fifa. E così l’Italia è diventata il Paese razzista per ...

Clima - Giorgia a Skyline : “Greta Thunberg è una speranza. Specchio di una generazione che si sta formando” : “Greta Thunberg è veramente una speranza. Trovo meraviglioso che ci sia”. Lo ha detto in un’intervista a Skyline, il nuovo approfondimento di Sky Tg24 in onda alle 23, la cantautrice Giorgia, parlando della giovane attivista svedese. “Secondo me – ha proseguito – è lo Specchio di una generazione che si è formata e si sta formando, perché l’unico modo per cambiare le cose è crescere delle persone con delle idee diverse, cambiare il tipo di ...

Gemitaiz contro Greta Thunberg : 'Andasse a mangiare lattuga in una prateria' : Nelle ultime ore il nome di Greta Thunberg, la sedicenne attivista svedese salita alla ribalta delle cronache mondiali per il suo impegno nella lotta per la salvaguardia dell'ambiente, sembra essere ancor più presente del solito tra i titoli dei giornali di tutto il mondo. Il motivo è da individuare nel recente discorso tenuto a New York, all'Onu, nell'ambito del summit internazionale sul clima. Greta bacchetta i leader mondiali: 'Ci avete ...

Greta Thunberg si sta facendo una certa idea degli Stati Uniti : Davanti al Congresso ha spiegato che il cambiamento climatico è accettato ovunque tranne che negli Stati Uniti, e ha chiesto meno lodi e più azione

Usa - l’ex presidente Barack Obama incontra Greta Thunberg : “Io e te siamo una squadra”. Il saluto con il pugno : “Ad appena 16 anni, Greta Thunberg è già uno dei più grandi difensori del nostro pianeta. Riconoscendo che la sua generazione subirà l’impatto peggiore del cambiamento climatico, non teme di spingere per un’azione vera”. Lo ha twittato l’ex presidente Usa Barack Obama postando una foto e un video in cui stringe la mano alla giovane attivista svedese incontrata negli uffici della sua fondazione. “Lei incarna la ...

