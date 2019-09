Vicky Cornell smentisce la bufala del docufilm Like A Stone sul marito Chris | “Opera di

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019) Le notizie sui lavori in corso per ilsono esplose dai primi mesi del 2019 e anche il magazine Variety aveva riportato, a febbraio, che la regia era stata affidata a Pete Berg (Cose Molto Cattive) con la produzione di Brad Pitt e della stessa, vedova di, frontman dei Soundgarden, degli Audioslave e dei Temple Of The Dog scomparso nel maggio 2017. Per il momento il, ora che la vedova ha parlato, non esiste. Nonostante ciò, una misteriosa scheda del sito IMDb pubblicata nelle ultime ore aveva diffuso i nomi degli interpreti del: all'attore Lauchlin MacDonald (The Man In The High Castle) veniva associato il ruolo die all'attrice Drena De Niro (A Star Is Born) nel ruolo die le stesse informazioni erano state riprese dai principali magazine internazionali, tra cui il famosissimo ...

OptiMagazine : @vickycornell smentisce la bufala del docufilm Like A Stone sul marito @chriscornell: 'Opera di troll'… - RadioFrecciaOf : Vicky Cornell: 'Le notizie sul film Like A Stone sono un falso' #radiofreccianotizie @vickycornell - Metalitalia : SOUNDGARDEN: Vicky Cornell smentisce la notizia del documentario su Chris Cornell #AUDIOSLAVE #SOUNDGARDEN -… -