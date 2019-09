Sarri | ' Penso di provare Cherubini | la difesa a tre per me è difficilmente proponibile'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Domani alle ore 15 la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium la Spal, una gara complicata, soprattutto per le pesanti defezioni esistenti nell’undici titolare. Maurizioha sostenuto la conferenza di vigilia, durante la quale ha assicurato che nonostante l’assenza di tutti i terzini di ruolo lui non giocherà con laa tre perché altrimenti si finirebbe per essere in cinque nel pacchetto arretrato. Per sopperire all’assenza di Mattia De Sciglio, Danilo Luiz e Alex Sandro (in Brasile per un grave lutto), il tecnico sta facendo degli esperimenti, provando anche un giocatore della Primavera: "dianche oggi, laa tre per me è". L’intervistato lamenta la difficoltà di recepire esterni offensivi e difensivi, comunque ieri ha provato una soluzione, oggi ne sperimenterà un’altra. Emre Can, escluso dalla lista Champions League, è ...

