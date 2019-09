Plastica | Governo orientato a introdurre la tassa sugli imballaggi

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Ilgiallo-rosso guidato da Giuseppe Conte ha bisogno di reperire risorse utili a varare la nuova Legge di Bilancio e dare un segnale di discontinuità in tema ambientale. Per raggiungere entrambi questi risultati in un colpo solo, la maggioranza starebbe pensando dinel nostro ordinamento fiscale una nuova. Soprattutto perché la maggioranza di questi sono fatti di. Ed anche perché le precedenti proposte di unasulle merendine o una più generale sugar tax hanno incontrato il parere contrario di molti all'interno dello stesso Esecutivo. In cosa consiste la nuova imposta Detto in estrema sintesi, la nuova, ancora da approvare enel nostro sistema fiscale, dovrebbe consistere in un prelievo di 20 centesimi di euro per ogni chilogrammo diutilizzato per produrre. Non solo, il tributo, nelle idee dei ...

CiccinaLupo : Fate una bella cosa: imballaggi di stoffa, torniamo alle bottiglie di vetro ma finitela di tassare tutto.… - qui_finanza : Tassa sulla plastica: nel mirino del Governo imballaggi e bottiglie Sarebbe un prelievo di 20 centesimi per ogni ch… - AndreaPerRoma : @SkyTG24 Le #bracciarubateallapornografia al Governo hanno un fetish per le carte di plastica: inutile quella del r… -