“Piccole donne” di Greta Gerwig ha un cast sensazionale

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 27 settembre 2019) Negli Stati Uniti sarà il film di Natale (da noi arriverà a fine gennaio, dopo che tutti i cine-panettonari si saranno sfogati, ogni anno la pattuglia cresce e si moltiplica come le amebe).di– al netto dell’antipatia che la regista si è tirata addosso disconoscendo il

rachel90s : ho appena riguardato il film di piccole donne del '94 mentre aspetto quello nuovo e niente, il mio amore per amy ma… - iriscipollaroo : RT @adeleofthrones: Poche cose mi fanno crepare come la reazione di Joey quando Rachel spoilera che Beth in piccole donne muore https://t.c… - Lionmars : Dopo aver letto questo della Flynn mi rendo conto che non leggo mai romanzi scritti da donne. A parte quelli della… -