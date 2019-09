Molto emozionato chiede alla compagna di sposarlo | lei dice di si | lui per la troppa

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Aveva decido dire nel modo più spettacolare possibile la mano della propria fidanzata ma l’emozione lo ha tradito, tanto da morire. Un uomo di 32 anni, senze dirle niente, aveva portato la fidanzata su un ponte perrle di. La ragazza non ha tentennato un minito e ha detto subito si. L’uomo, per lafelicità, si è distratto ed è caduto. Un volo di oltre 30 metri che non gli ha dato scampo. L’uomo aveva portato la fidanzata sul ponte Irabu, il ponte in assoluto più lungo del Giappone, oltre 3 chilometri. Il ponte collega due isole quella di Miyako a quella di Irabu. L’uomo è caduto e si è perso nelle acque del fiume sottostante. La ragazza ha subito chiamato i soccorsi che sono arrivati dopo qualche minuto. Sono iniziate le ricerche durate per oltre 7 ore fino al ritrovamento del corpo dell’uomo, morto ...

