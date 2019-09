Inter | Handanovic ritrova l' auto rubata | disavventura con lieto fine

Handanovic - disavventura a lieto fine : ritrovata la macchina che gli era stata rubata durante Inter-Lazio : A due giorni dal furto della sua auto, Samir Handanovic può tirare un sospiro di sollievo: la macchina, che gli era stata rubata durante Inter Lazio, è stata ritrovata vicino San Siro Mentre era intento a difendere la porta dell’Inter dagli assalti della Lazio, in quella che, anche grazie alle sue parate, è stata la 5ª vittoria consecutiva dei nerazzurri, Samir Handanovic è stato vittima di un furto. All’esterno di San Siro ...

Decide D’Ambrosio e Handanovic para - Inter 5 su 5 : Un'Inter di ferro si riprende la vetta della classifica, scavalca la Juve e marcia a punteggio pieno. Soffre, combatte, annaspa e sciupa ma alla fine riesce ad avere la meglio sulla Lazio che parte senza Immobile. Un solo gol, quello di Danilo D'Ambrosio, ma tante occasioni, un po' di paura che condiziona e sprazzi di grande gioco. Ma soprattutto e' Handanovic a fare la differenza almeno nel primo tempo. I nerazzurri - rivoluzionati da Antonio ...

LIVE Inter-Lazio 1-0 - Serie A in DIRETTA : Handanovic tiene vivo il vantaggio per i nerazzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-CAGLIARI (ORE 21.00) 51′ Colpo di testa di Correa tutto solo su calcio d’angolo di Luis Alberto, non trova la porta. 49′ Comincia ad alzare il baricentro la Lazio che ora alza gli esterni verso la difesa interista. 47′ Possesso palla interista in questa fase iniziale del secondo tempo. Inizia il secondo tempo! 21.51 ...

Julio Cesar esalta l’Inter : il muro in difesa - Handanovic e l’attaccante Lukaku : Avvio super in campionato per l’Inter, la squadra di Antonio Conte guida la classifica del campionato dopo aver raccolto 12 punti nelle prime giornate, frutto di 4 risultati utili consecutivi. Entusiasta del nuovo progetto anche l’ex portiere nerazzurro Julio Cesar, ecco le indicazioni in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Ho visto un’Inter bella, tosta e organizzata. Il Milan meno. Il lavoro di ...

Inter-Udinese - parla Guidolin : dal retroscena su Asamoah alla coppia Sanchez-Lukaku fino ad Handanovic : Alexis Sanchez torna a giocare in Serie A dopo più di 8 anni. La Gazzetta dello Sport ha parlato del cileno, e non solo, con chi lo conosce bene, Francesco Guidolin. L’allenatore veneto lo ha allenato nella sua miglior stagione nel nostro campionato e insieme a Sanchez c’erano Asamoah e Handanovic. «Non mi stupisce che siano in un grande club e che abbiano fatto una splendida carriera. Io avevo una grandissima squadra, molto ...

Inter - si comincia a pensare al dopo Handanovic : in pole ci sarebbe Radu : L'Inter ha cominciato nel migliore dei modi la stagione con due vittorie ottenute in altrettante partite contro Lecce e Cagliari. La società nerazzurra, nel frattempo, sta già cominciando a pianificare le prossime mosse di mercato, come d'abitudine per l'amministratore delegato Giuseppe Marotta fin dai tempi della Juventus. Il dirigente starebbe seguendo con particolare attenzione i calciatori che dovrebbero liberarsi a parametro zero nella ...

Inter - dopo il mercato tocca ai rinnovi : Handanovic nerazzurro a vita : dopo un'estate rovente a causa di un problematico calciomercato estivo, in casa Inter è tempo di rinnovi. Il rinnovo più romantico è sicuramente quello del portiere sloveno Samir Handanovic. Il 35enne neo-capitano, fedele alla causa nerazzurra dalla stagione 2012/13, prolungherà il suo contratto fin