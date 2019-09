Clima | studenti in piazza in tutta Italia per il terzo Friday for future

Sciopero per il Clima - domani studenti in piazza (ma l’assenza va giustificata) : È in programma domani, venerdì 27 settembre, il terzo Global strike for climate, lo Sciopero globale per il clima, lanciato dal movimento Fridays For Future sull'onda del clamore suscitato dall'attivista svedese Greta Thunberg. Tanti gli studenti italiani che scenderanno in una delle 150 piazze della manifestazione, da Roma a Milano, passando per Napoli, Firenze e Palermo. Assenze "giustificate" per volere del Miur.Continua a leggere

Il ministro dell’Istruzione ha invitato le scuole a considerare giustificati gli studenti che parteciperanno allo sciopero per il Clima : Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha annunciato su Facebook di aver firmato una circolare per invitare le scuole a considerare giustificati gli studenti che parteciperanno allo sciopero per il clima, in programma in tutto il mondo per venerdì 27 settembre.

C'è un problema se Fioramonti è d'accordo con gli studenti che scioperano per il Clima : Sto cercando di interpretare l’asserzione del ministro dell’istruzione, secondo cui partecipare ai Fridays for Future è la lezione più importante che gli studenti possano frequentare. In senso letterale, vuol dire che il ministro ha una bassa considerazione degli insegnanti, al punto da ritenere c

Scuola : Veneto - flash mob degli studenti per il Clima : Padova, 11 set. (AdnKronos) - In tutte le città del Veneto, oggi la Rete degli studenti Medi ha deciso di inscenare un flash mob per sensibilizzare studentesse e studenti contro il cambiamento climatico: "braccioli, pinne e maschere per dire che, se non cambiamo le cose, saremo noi a pagarne le cons