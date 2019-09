Clima | in 100 per la veglia funebre del ghiacciaio del Lys

Clima - l'Onu : «Oceani sempre più caldi e scioglimento dei ghiacciai. L'Europa ne perderà l'80% nel 2100» : Oceani sempre più caldi e ghiacciai destinati ad assottigliarsi sempre di più e per il comitato scientifico sul Clima dell'Onu, l'Ipcc, «L'Europa...

Funerali per i ghiacciai - 100 anni di allarmismi infondati e Greta Thunberg : così l’Apocalisse del Clima è diventata religione : Nei giorni scorsi, in Svizzera si è tenuto un “funerale” per un ghiacciaio che sta sparendo. Centinaia di persone si sono riunite per “piangere” la perdita del ghiacciaio Pizol nelle Alpi Glaronesi, l’80-90% del quale si sarebbe sciolto dal 2006 ad oggi. Secondo quanto riportato dalla CNN, molti hanno preso parte alla “cerimonia” in formali abiti scuri da funerale. Ciò che è allarmante, ovviamente, è che se tutti i ghiacciai si sciogliessero, i ...

Clima - energia solare in Italia : +1000% di impianti fotovoltaici negli ultimi 10 anni : “Con una crescita degli impianti fotovoltaici di oltre il 1000% negli ultimi dieci anni in Italia lo sviluppo dell’energia solare è un caposaldo della lotta all’inquinamento per la difesa dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati GSE in occasione del summit Onu sul Clima con la partecipazione della giovane attivista Greta Thunberg. “In ...

Global Climate Strike - nel Pianeta sfilano in milioni. La Germania annuncia piano da 100 miliardi di euro : Da Sydney a New York, da Citta' del Capo a Oslo: milioni di persone, per lo piu' giovani, sono scese in strada per lo sciopero Globale per il Clima. Greta Thunberg, anima e volto della protesta, è a New York in vista del summit Onu sul clima del 23 settembre, ed ha sostenuto che 4.638 eventi sono stati organizzati in 139 paesi per la settimana. La giovane attivista spera sia questo "il punto di svolta sociale". E nel concreto qualcosa si muove: ...

100 miliardi per il Clima : così la Germania prova a salvare il pianeta : La Germania lancia un piano da 100 miliardi di euro per il clima. Dopo 18 ore di negoziati i partiti della coalizione di governo guidati dalla cancelliera Angela Merkel hanno raggiunto un accordo per un pacchetto da 100 miliardi entro il 2030 "per la protezione del clima e la transizione energetica".Continua a leggere

Pecoraro Scanio : “100.000 cittadini chiedono subito la dichiarazione di emergenza Climatica per l’Italia. Stop a disastri e lutti. Serve impegno serio”. : Roma – “Siamo molto contenti di essere stati ricevuti dal Capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei deputati Francesco D’Uva, e soprattutto per aver riscontrato una disponibilità importante in un movimento che ha una forte coscienza ecologista. La richiesta che poniamo, insieme ad oltre 100.000 cittadini italiani, è quella di dichiarare l’emergenza climatica nel nostro Paese. È un segnale importante lanciato dalla ...

Cambiamenti Climatici - ONU : tempeste catastrofiche e fino a 280 milioni di sfollati entro il 2100 : In base alle anticipazioni di un nuovo rapporto sul clima dell'Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite, entro il 2100 potrebbero esserci fino a 280 milioni di sfollati provocati dal riscaldamento globale. Si stimano tempeste e alluvioni dalle cento alle mille volte più devastanti di quelle attuali, e potrebbe sciogliersi oltre il 30% del permafrost. Ciò liberebbe in aria milioni di tonnellate di anidride ...

Cambiamenti Climatici - il Mediterraneo ora fa paura : si rischiano 57 cm in più entro il 2100 : Quattro ricercatori italiani di istituti del Bel Paese ed esteri hanno stimato che il livello del Mediterraneo, in media, potrebbe salire fino a 20 centimetri entro il 2050 e fino a 57 centimetri entro il 2100. A Venezia l'innalzamento dell'acqua catalizzato dai Cambiamenti climatici e da altri fattori potrebbe superare gli 80 centimetri.Continua a leggere

Cambiamento Climatico - alberi extralarge entro il 2100 per effetto delle emissioni di CO2 : Una “foresta” potrebbe salvare il mondo. Le crescenti emissioni di anidride carbonica in atmosfera potrebbero far diventare gli alberi extralarge entro il 2100: almeno fino alla fine del secolo, infatti, le piante dovrebbero continuare ad assorbire generosamente circa un quarto della CO2 emessa dall’uomo, producendo il 12% di biomassa in più grazie all’alleanza con microrganismi e funghi del suolo che producono nutrienti (come azoto ...

