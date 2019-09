Alberto Matano e Cuccarini | La Vita in Diretta slitta per un blackout

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 27 settembre 2019) Lain: Lorellanon vanno in onda Lainoggi non andrà in onda! A comunicare la notizia ci ha pensato Tv Blog che ha rivelato in anteprima che negli studi del centro di produzione Rai, situato in Via Teulada, è in corso unche impedisce a Lorelladi andare in onda con il programma che quotidianamente conducono. Il programma avrebbe dovuto andare regolarmente in onda a partire dalle ore 16:00, ma i telespettatori invece di ritrovarsiallaine la sua compagna di viaggio Lorellaad aggiornarli che le notizie del giorno, hanno assistito alla messa in onda di alcuni spot delle fiction realizzate da Rai 1. Una brutta notizia non solo per i conduttori, che erano già a lavori negli studi della trasmissione, ma anche per il pubblico da casa che si è ritrovato a vedere ...

tempoweb : Black out in via Teulada, Cuccarini e Matano al buio: salta la Vita in diretta - Methamorphose29 : RT @cheTVfa: Causa blackout negli studi Rai di Via Teulada - come documentato su Instagram anche da Alberto Matano - la puntata de #LaVitaI… - cheTVfa : Causa blackout negli studi Rai di Via Teulada - come documentato su Instagram anche da Alberto Matano - la puntata… -