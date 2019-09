Sta per diventare papà | esce di casa e si spara | tragedia ad Ancona

Sta girando un SMS con concorso Unieuro per iPhone 11 : device regalato - replica ufficiale : Ci sono diverse segnalazioni in queste ore per quanto riguarda il presunto concorso Unieuro per iPhone 11. Si tratta di un SMS con il quale la nota catena avrebbe annunciato una vera e propria promozione utile per ottenere il nuovo gioiellino di Apple a titolo gratuito. Quasi a voler dare una risposta ad altre offerte che abbiamo esaminato sulle nostre pagine non molto tempo fa. Proviamo a capire come stiano realmente le cose oggi 26 settembre, ...

Nuovo Stadio Milan e Inter - Scaroni pensiona il Meazza : “così com’è non va più bene per due club ambiziosi” : Il presidente del Milan ha preso la parola all’inizio dell’evento per la presentazione dei progetti per il Nuovo stadio di San Siro, pensionando l’attuale Meazza Milan e Inter presentano questa mattina gli ultimi due progetti rimasti per la costruzione del Nuovo stadio in zona San Siro, una scelta dettata ormai dal fatto che il Meazza non sia più recuperabile per numerosi e atavici problemi. LaPresse/Roberto Monaldo Una ...

Incinta - per la terza volta! Lei - tra le più ammirate - lo aveva promesso : arrivare a 4 figli (e ci Sta riuscendo) : Il suo sogno è diventare madre di quattro figli e se continua così, il gioco è praticamente fatto. Un altro bebè in arrivo per la top model israeliana Bar Refaeli. Nota per una vecchia liason con Leonardo DiCaprio ma oggi felicemente sposata con l’imprenditore Adi Ezra, nelle scorse ore ha annunciato di essere Incinta per la terza volta. Lo ha dichiarato in un video in cui appare insieme al conduttore televisivo Assi Azar. L’indossatrice è già ...

Pirlo : 'Andai alla Juve per aprire un ciclo vincente - i bianconeri reStano i favoriti' : E' stato uno dei riferimenti della Juventus post Calciopoli, il regista che ha aperto il ciclo degli scudetti consecutivi in bianconero e che ha evidentemente portato tutta la qualità necessaria per primeggiare in Italia: si parla di Andrea Pirlo, tuttora uno dei giocatori della storia bianconera più amati. In una recente intervista a Radio Bianconera, l'ex centrocampista ha parlato di Juventus, del suo futuro professionale e dei suoi inizi al ...

Spara al vicino con fucile perché infastidito dai cani : arreStato : Rosa Scognamiglio Un uomo di 72 anni, della provincia di Messina, ha Sparato al suo vicino di casa perché infastidito dalla presenza dei suoi cani all'interno del condominio. L'aggressore è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio Spara al vicino di casa perché è infastidito dalla presenza dei suoi cani all'interno del condominio. Così, un pensionato di 72 anni si è armato di fucile a pallini ed ha esploso due colpi al suo ...

Calcio - Milan e Inter presentano i progetti per il nuovo Stadio e l’area di San Siro : segui la diretta : A.C. Milan e F.C. Internazionale Milano presentano i progetti selezionati per il nuovo stadio dei Club e i piani per la riqualificazione dell’area di San Siro. segui la diretta L'articolo Calcio, Milan e Inter presentano i progetti per il nuovo stadio e l’area di San Siro: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Emma Marrone - messaggi dei fan a valanga : oggi sono tutti in feSta per lei : Emma Marrone ha da poco annunciato su Instagram di doversi fermare. Uno stop alla musica dovuto a “problemi di salute” che ha subito preoccupato i suoi tanti fan. Che da quando hanno appreso la notizia continuano a inondare d’affetto e sostegno la cantante salentina. Tanti vip, ma anche tanta gente comune ha scritto a Emma, vera leonessa sul palco e non solo. Non a caso ai tempi di Amici la Marrone è entrata subito nei cuori del pubblico. Per il ...

La presentazione dei progetti per il nuovo Stadio di Milano in diretta streaming : Al Politecnico Bovisa di Milano, Inter e Milan presentano i progetti preliminari per il loro nuovo stadio a San Siro

Ancona - 35enne si toglie la vita con un colpo d'arma da fuoco : Stava per diventare papà : Una terribile tragedia si è verificata nell'anconetano, precisamente nei pressi della frazione di Montesicuro, dove ieri mattina, 25 settembre, è stato trovato il corpo esanime di un 35enne originario di Loreto. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, pare che la vittima si sia sparata un colpo d'arma da fuoco alla tempia, precisamente con una pistola. L'arma sarebbe stata regolarmente detenuta, e l'uomo l'aveva acquistata qualche ...

La vera liSta di farmaci ritirati dall’AIFA : verifica rischio cancerogeno per Buscopan e gli altri : Negli ultimi due giorni sta facendo parlare molto di se la lista di farmaci ritirati dall'AIFA, ossia l'Agenzia italiana del Farmacop (tra cui il Buscopan Antiacido). Il provvedimento ha riguardato i lotti di medicinali contenenti il principio attivo ranitidina prodotti presso una officina farmaceutica indiana ossia la Saraca Laboratories LTD per rischio cancerogeno. L'iniziativa urgente resta reale e concreta: ciò non toglie che, nelle ultime ...

Giovanni Ciacci querela Freccero : "Via da Detto Fatto perché Stava affondando" - : Novella Toloni Un lapsus del direttore di RaiDue durante un'intervista a IlFattoQuotidiano.it ha scatenato la reazione di Giovanni Ciacci che ha replicato duramente, passando alle vie legali È basta la parola "condanna", utilizzata all'interno di un'intervista, per scatenare una vera e propria bufera mediatica tra il direttore di RaiDue Carlo Freccero e l'ex opinionista di "Detto Fatto", Giovanni Ciacci. Intervistato da "Il Fatto ...

Scontri prima della partita - accuse archiviate ma reSta il Daspo per 60 tifosi del Pisa : Archiviazione, disposta dal Gip, nei confronti di sessanta tifosi del Pisa, accusati di violenze prima di una partita (Pisa-Brescia) disputatasi a Empoli nel settembre 2016. Però restano i Daspo. Vi spieghiamo perché Daspo tifosi violenze Scontri ultras Raffaello Binelli ?Url ...

Reggio Calabria - una Stazione meteo dentro l’incendio : il comportamento della temperatura [DATI] : Stanotte un incendio ha devastato le colline della zona sud di Reggio Calabria, provocando danni e lambendo numerose abitazioni. I Vigili del Fuoco hanno rischiato la vita per salvare i 20 pazienti ricoverati in una clinica privata, e grazie a una stazione meteorologica di meteoWeb abbiamo avuto la possibilità di documentare il comportamento della temperatura dentro l’incendio. La stazione meteorologica, installata rispettando ...

Abn Amro sotto inchieSta in Olanda per violazione delle leggi anti riciclaggio : I magistrati olandesi ritengono che la banca - uno dei più grandi istituti di credito del paese - abbia segnalato operazioni sospette con grande ritardo o non le abbia affatto segnalate per un lungo, ma imprecisato, periodo