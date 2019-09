Protesi mammarie | l’istituzione del registro un passaggio fondamentale

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Istituito sulla carta diversi anni fa, ildelleè diventato realtà il 25 marzo 2019. In quella data, infatti, è stata attivata la fase sperimentale di questo database che punta a raccogliere tutte le informazioni relative ai dispositivi mammari impiantati in Italia, sia a scopo ricostruttivo, sia a scopo estetico. “Ilsi è reso più che mai necessario in seguito alla recente estromissione dal mercato di un tipo di– sottolinea la prof.ssa Adriana Cordova, -. L’eventuale correlazione tra alcuni tipi die un raro tipo di tumore, il linfoma anaplastico a grandi cellule (ALCL), impone una seria riflessione sul tema della sicurezza degli impianti”. E proprio die sicurezza si parla (anche) al congresso di Palermo, il principale appuntamento scientifico dell’anno per la chirurgia plastica, dal titolo “La Chirurgia di confine, i ...

