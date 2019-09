Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2019) Ieri sia Tare che Inzaghi hanno precisato che l’aver tenuto in panchinanon dipendeva dalla volontà di punirlo per le sue intemperanze. L’attaccante aveva reagito male ad una sostituzione, scagliandosi contro il tecnico biancoceleste. Poi erano arrivate le scuse e, nonostante queste, la multa esemplare del club. Iloggi torna sull’argomento svelando un retroscena. Quando ha scoperto di non essere tra iti contro l’Inter, dopo la rifinitura di ieri mattina, Ciro si è letteralmente infuriato. Simone Inzaghi non gli ha dato spiegazioni e il bomber è rimasto in silenzio con la sua rabbia. Però, scrive il quotidiano, hato subito i suoi, Sommella e Moggi. Li ha incontrati il pomeriggio all’hotel Melià. Loro hanno provato a tranquillizzarlo, ma, scrive il: “il bomber adesso fa pure. ...

napolista : Messaggero: #Immobile, furioso, fa pensieri catastrofici e convoca gli agenti - ilNapolista -