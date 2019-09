Mangia tonno rosso e sviene | turista in codice rosso a San Vito lo Capo

Fonte : direttasicilia

(Di giovedì 26 settembre 2019) Ricoverata d’urgenza dopo averto delin un locale di SanLo. Si tratta di unadi Milano di 67 anni che è stata condotta all’ospedale di Trapani indopo averto una pietanza a base diin un ristorante del centro turistico trapanese dove si sta svolgendo il Cous Cous Fest. La donna si trovava in vacanza proprio a Sanloe ieri è stata colta dal malore dopo averto una porzione di pesce arrostito e delle fette affumicate. Le sue condizioni sono apparse gravi din dai primi istanti. Secondo quanto riporta Blogsicilia, lamilanese sarebbe stata colpita sa una sindrome sgombroide che è provocata dalla istamina prodotta dal pesce non ben conservato. Questa molecola provocherebbe un abbassamento della pressione sanguigna improvviso. La donna stava seguendo una terapia che le consentiva di mantenere bassa ...

