Legge bilancio | Governo pensa a Poste per card anti-evasione | su modello RdC

Le ultime sulla Legge di Bilancio e la manifestazione 27 settembre : Qualche giorno in più che male fa? Il governo, va riconosciuto, è nato in corsa e durante l'estate e quindi sulla presentazione delle carte per la manovra economica si può accettare un micro slittamento come quello che sta avvenendo. Purché la settimana prossima si sappia davvero cosa c'è nella nota

Bonus casa : proroga in Legge di Bilancio 2020 - cosa resta delle detrazioni : Bonus casa: proroga in Legge di Bilancio 2020, cosa resta delle detrazioni Le detrazioni fiscali per chi decide di ristrutturare casa dovrebbero essere confermate con la prossima Legge di Bilancio. Lo conferma anche il nuovo inquilino del Mise Stefano Patuanelli in risposta alle domande di Confedilizia. Bonus casa: in arrivo la proroga del pacchetto di detrazioni “Ritengo necessario prorogare il pacchetto legato agli incentivi per le ...

Renzi : “Daremo una mano sulla Legge di Bilancio” : Milano, 22 set. (AdnKronos) – ”Abbiamo un gruppo di parlamentari di grande qualità. Stiamo creando una bella squadra e daremo una mano sulla legge di Bilancio. Il tutto senza polemiche. La nostra bandiera sarà il Family Act al quale sta lavorando la ministra Bonetti: partire dalla famiglia è la priorità”. Lo dice , leader di Italia Viva, in un’intervista al ‘Messaggero’. “Siamo in una crisi demografica ...

Legge di bilancio : il diesel rischia di costare quanto la benzina : Dal prossimo anno il gasolio potrebbe arrivare a costare quanto la benzina. La prossima Legge di bilancio infatti potrebbe parificare le accise per i due tipi di carburanti: un vero colpo per gli automobilisti e gli autotrasportatori. Il governo potrebbe dunque tagliare i 5 miliardi di euro previsti per i sussidi sul diesel. Le previsioni per il diesel Leggendo la bozza del decreto ambiente c'è il rischio che il nuovo governo possa intervenire ...

Legge di bilancio 2020 : step governo - quali sono le prossime tappe : Legge di bilancio 2020: step governo, quali sono le prossime tappe Si avvicina il momento per il nuovo governo giallorosso di mettersi concretamente al lavoro sulla Legge di bilancio 2020. Da dove si inizierà? Per quello che si può capire le priorità del Conte bis sono il taglio del cuneo fiscale e il contrasto all’evasione. Legge di bilancio 2020: gran parte delle risorse per non far aumentare l’Iva La prossima manovra avrà come ...

Assogasliquidi : “Inserire misure a favore del Gpl nella Legge di bilancio” : Roma, 16 set. – (AdnKronos) – “Riteniamo necessaria l’implementazione di misure che riducano l’impatto ambientale del settore dei trasporti e del riscaldamento domestico, promuovendo l’utilizzo di prodotti ecologici: il Gpl rappresenta senz’altro una tra le soluzioni di più immediata e facile adozione”. Lo dichiara Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi, l’associazione di ...

Legge di bilancio 2020 : quando si fa - cosa prevede - Iter e tempi di approvazione : (Foto Presidenza del Consiglio) Legge di bilancio 2020: cos’è, come funziona, Iter di approvazione, quando entra in vigore. Delle misure in discussione per la Legge di bilancio 2020 si inizia a parlare ora, all’alba del nuovo Governo Conte bis, fresco di rinascita e rimpasto, dopo la crisi aperta dall’ex vicepremier Matteo Salvini. Con il suo discorso di presentazione del programma di massima davanti ai deputati della Camera, ...

Legge di Bilancio 2020 : Flat tax - pensioni e aumento Iva. Ultime notizie : Legge di Bilancio 2020: Flat tax, pensioni e aumento Iva. Ultime notizie Il governo giallorosso ha appena incassato la fiducia delle Camere ma già nelle prossime settimane dovrà prendere importanti decisioni in vista della Legge di Bilancio 2020. Legge di Bilancio 2020: nota al DEF entro fine settembre Entro fine mese, l’esecutivo di Giuseppe Conte dovrà mettersi a lavoro per redigere la NaDef, ossia la Nota di aggiornamento del ...

Franceschini : “Alleanza Pd-M5s anche alle Regionali. Legge di Bilancio? Faremo tutto il possibile nell’ambito delle risorse disponibili” : L’alleanza tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle dev’essere “politica ed elettorale” e deve partite subito, già alle prossime Regionali, per poi estendersi anche alle Comunali e arrivare alle Politiche. Dario Franceschini, che aveva aperto la strada a un possibile dialogo con un’intervista al Corriere della Sera lo scorso luglio, rilancia la sua idea di futuro del centrosinistra in un colloquio con ...

Evitare l'aumento dell'Iva - tagliare il cuneo fiscale. I due pilastri della Legge di bilancio : Stop all'aumento dell'Iva e taglio del cuneo fiscale. Sono i pilastri della manovra per il 2020, primo vero banco di prova per il nuovo governo giallorosso. Le risorse arriveranno, come ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera, dai risparmi derivanti dal calo dello spread, dalla spending review, dal riordino delle tax expenditures e dalla lotta all'evasione che avrà nel mirino i grandi evasori. ...

Sicilia : Regione - avviato iter bilancio e eLegge stabilità : Palermo, 6 set. (AdnKronos) - La Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha varato oggi e pubblicherà nei prossimi giorni la circolare che stabilisce il calendario in base al quale i dipartimenti regionali devono inviare, alla Ragioneria Generale, le proposte di spesa da inserire nel cosiddetto

Governo Conte 2 - Fraccaro : “Reddito e quota 100 non si toccano”. E sull’alleanza con il Pd spiega : “Legge di bilancio sarà banco di prova” : “Reddito e quota 100 non si toccano, garantisco”. Così il neo segretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in un’intervista al Corriere della Sera assicura che i soldi per i due provvedimenti, circa 35 miliardi, si troveranno. “Abbiamo dimostrato di essere in grado di individuare coperture solide per le nostre proposte, lo faremo anche stavolta”, ha aggiunto l’esponente del Movimento 5 stelle ...