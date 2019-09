In fiamme impianto chimico a Rouen

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 26 settembre 2019) Un enorme incendio e' divampato questa notte, prima delle tre, in undella societa' Lubrizol, a, in Normandia a 135 chilometri da Parigi. Non ci sono vittime ma la prefettura ha adottato misure importanti per proteggere gli abitanti: oltre 130 vigili del fuoco sono sul posto e un cordone di sicurezza sta isolando la zona. L', che produce e commercializza additivi che vengono utilizzati per arricchire oli, carburanti o vernici industriali, e' classificato "Seveso", sulla base della direttiva europea che impone agli Stati membri di identificare i propri siti a rischio.Intanto, la parola d'ordine è prudenza e attenzione a evitare falsi allarmi. Per il ministro dell'Interno francese Christophe Cataner non c'e' "nessuna prova per suggerire che ci sia un rischio legato al fumo" causato dall'incendio in corso in un. "Non facciamoci ...

BI_Italia : #Francia Fiamme altissime e una imponente colonna di fumo nero. Il rogo è classificato come 'Seveso', ad alto risch… - FRANCE97902375 : RT @SecolodItalia1: Fuoco e nube nera a Rouen, in fiamme impianto chimico ad alto rischio. Area interdetta, scuole chiuse (Video) https://t… - SecolodItalia1 : Fuoco e nube nera a Rouen, in fiamme impianto chimico ad alto rischio. Area interdetta, scuole chiuse (Video)… -