Francia | enorme incendio in impianto chimico classificato “Seveso” | è ad alto rischio

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Un vastoè divampato nella notte, poco prima delle 3 del mattino, in un edificio dello stabilimento Lubrizol di Rouen, che produce additivi lubrificanti. Si tratterebbe di un sito“Seveso“, cioè sotto sorveglianza a causa delle materie prime utilizzate. Le cause del disastro, che ha generato una colonna di fumo visibile a diversi km di distanza, sono al momento sconosciute. Sul posto stanno operando 130 vigili del fuoco con mezzi tecnologicamente avanzati per contrastare le fiamme che non accennano a diminuire: è stato istituito un perimetro di sicurezza di 500 metri intorno all’e le scuole nella zona nord di Rouen resteranno chiuse, in via precauzionale. Lo stabilimento Lubrizol si trova a Rouen dal 1954. L'articoloin“Seveso”, è ad...

