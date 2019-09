Concorsi Asl Abruzzo | 1157 posti entro il 2021

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi 2019 - 110 posti all’Asl Napoli 1 Centro : L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ha indetto 2 diversi Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi per l’assunzione a tempo indeterminato di: 50 Collaboratori Amministrativi , categoria D, con riserva di 25 posti al personale interno; 60 Assistenti Amministrativi , con riserva di 30 posti per il personale interno. Vediamo assieme cosa sapere per candidarsi alle due procedure. Consulta la sezione Concorsi Concorsi ...

Concorsi Arpa e Asl : 202 posizioni aperte - ancora non è nota la data di scadenza : Attualmente, l'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente-Arpa e l'Azienda Sanitaria Locale hanno indetto due bandi di concorso pubblico, per il conferimento di 202 unità di personale professionale da collocare mediante le proprie strutture pubbliche. Bando di concorso Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ha proclamato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 18 posti in qualità di collaboratore tecnico ...