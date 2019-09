Android 10 su OnePlus 5 e OnePlus 5T arriverà ma dovrete pazientare

Android 10 in arrivo su OnePlus 5 e OnePlus 5T nel secondo trimestre del prossimo anno : Il team di OnePlus ha confermato che anche su OnePlus 5 e OnePlus 5T arriverà l'aggiornamento ad Android 10. Scopriamo insieme quando L'articolo Android 10 in arrivo su OnePlus 5 e OnePlus 5T nel secondo trimestre del prossimo anno proviene da TuttoAndroid.

La pagina di supporto OnePlus svela le varianti della gamma OnePlus 7T che eseguirà da subito Android 10 : La serie OnePlus 7T è stata menzionata nella pagina di supporto ufficiale di OnePlus dove erano presenti dei riferimenti che confermavano che OnePlus 7T sarà disponibile nelle varianti con 8 GB di RAM e 128 GB oppure 256 GB di memoria di archiviazione, mentre OnePlus 7T Pro sarà disponibile nelle versioni con 8 GB di RAM oppure 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione (almeno in India). L'articolo La pagina di supporto OnePlus svela le varianti ...

Android 10 sbarca su Nexus 6P - LG V40 ThinQ - OnePlus 2 e non solo - grazie alle custom ROM : Ecco le prime custom ROM con base Android 10 per Xiaomi Mi Note 3, Google Nexus 6P, OnePlus 2, LG V40 ThinQ, Sony Xperia X e Xiaomi Redmi 3S. L'articolo Android 10 sbarca su Nexus 6P, LG V40 ThinQ, OnePlus 2 e non solo, grazie alle custom ROM proviene da TuttoAndroid.

Come abilitare la barra di navigazione a due tasti su OnePlus 7 e 7 Pro con Android 10 beta : OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro non mostrano più l'opzione per la navigazione con due tasti su Android 10? Nessun problema, ecco Come farla riapparire tramite ADB. L'articolo Come abilitare la barra di navigazione a due tasti su OnePlus 7 e 7 Pro con Android 10 beta proviene da TuttoAndroid.

Ricevono Android 10 i OnePlus 7 e 7 Pro : elenco novità dell’aggiornamento : Hanno ricevuto ufficialmente l'aggiornamento ad Android 10 in versione stabile i OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, chiaramente basato su OxygenOS 10.0. La comunicazione è arrivata direttamente dal forum ufficiale di OnePlus, quindi non la si può contestare. Cambia il design dell'UI (com'era prevedibile), ed anche i permessi avanzati relativi alla localizzazione (risvolto molto utile per la salvaguardia della privacy, sempre più a rischio al giorno ...

OnePlus 7 e 7 Pro ricevono Android 10 in versione stabile con OxygenOS 10.0 : Dopo il rilascio della seconda OpenBeta per OnePlus 7/7Pro, il produttore cinese rilascia la prima versione stabile per i due flagship. L'articolo OnePlus 7 e 7 Pro ricevono Android 10 in versione stabile con OxygenOS 10.0 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus TV potrà essere controllata con uno smartphone Android : Il team di OnePlus continua a stuzzicare gli appassionati di tecnologia anticipando alcune delle feature su cui potrà contare OnePlus TV. Ecco l'ultima anticipazione L'articolo OnePlus TV potrà essere controllata con uno smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

La Open Beta 2 di OxygenOS con Android 10 per OnePlus 7 e 7 Pro corregge numerosi bug : OnePlus 7 e 7 Pro ricevono la seconda Beta di OxygenOS basata su Android 10: sono quasi una decina i problemi risolti. L'articolo La Open Beta 2 di OxygenOS con Android 10 per OnePlus 7 e 7 Pro corregge numerosi bug proviene da TuttoAndroid.

Download aggiornamento Android 10 per Samsung - Xiaomi - Sony - OnePlus : All'interno del nostro articolo raccoglieremo tutte le ROM Android 10 in ordine di produttore. Continua a leggere e scarica aggiornamento Android 10 per il tuo telefono / tablet.

Android 10 arriva su LG G2 - Asus Zenfone 5Z/6 e su OnePlus 6/6T : LineageOS 17 rinfresca con Android 10 Asus Zenfone 5Z/, OnePlus 6/6T e persino il vetusto LG G2. L'articolo Android 10 arriva su LG G2, Asus Zenfone 5Z/6 e su OnePlus 6/6T proviene da TuttoAndroid.

Guardate com’è Android 10 su OnePlus 7 Pro : lo abbiamo installato e provato : Martedì Google ha rilasciato Android 10 per i Pixel ed in contemporanea OnePlus faceva altrettanto per i due smartphone di quest'anno, OnePlus 7 e 7 Pro L'articolo Guardate com’è Android 10 su OnePlus 7 Pro: lo abbiamo installato e provato proviene da TuttoAndroid.

Android 10 porta numerose novità per gesture e fotocamera su OnePlus 7 Pro : Con Android 10, rilasciato un paio di giorni fa, OnePlus 7 Pro riceve miglioramenti alla fotocamera, alle gesture e molte altre piccole novità. L'articolo Android 10 porta numerose novità per gesture e fotocamera su OnePlus 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

Android 10 porta il nuovo logo di Android sui Google Pixel 3 e OnePlus 7 : Il nuovo logo di Android, presentato qualche settimana fa da Google, inizia a farsi largo fra gli smartphone a partire dagli ultimi modelli di Google e OnePlus, i primi a riceverlo. L'articolo Android 10 porta il nuovo logo di Android sui Google Pixel 3 e OnePlus 7 proviene da TuttoAndroid.

Dovremo attendere ancora per Android 10 su OnePlus 6 e 6T : aggiornamento più lento del previsto : Sono ore particolarmente intense per quanto riguarda la distribuzione di Android 10, considerando il fatto che l'aggiornamento da oggi 4 settembre è realtà per alcuni smartphone, seppur in versione beta, con esclusione di OnePlus 6 e 6T. Come stanno realmente le cose per questi device? Effettivamente, dopo aver analizzato le principali caratteristiche del pacchetto software con un approfondimento questa mattina, tocca analizzare alcuni casi più ...