11 idee per partire a novembre e spendere poco

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 26 settembre 2019) Napoli mai vistaAlle terme in SloveniaIn Umbria, per camminare tra frantoi e borghiA Parigi, per una visita diversaA Lanzarote, per scoprire altri viniNel borgo di Tonino Guerra (e in un b&b di charme)In Svezia Occidentale, a caccia di asticeA Plovdiv, in BulgariaFiera del tartufo bianco di AlbaAndare alla Scala a vedere BolleUn city break a PortoBerlino, a 30 anni dalla caduta del muroABerlino festeggia i trent’anni dalla caduta del muro, a Parigi c’è Paris Photo che è la più grande fiera di fotografia del mondo, e l’atmosfera è perfetta anche per scoprire mete fuori dagli schemi. Per esempio, avete mai pensato a Plovdiv? È Capitale europea della Cultura 2019 insieme a Matera: città eclettica, con una grande storia e un ricco calendario di eventi che conclude l’anno di festeggiamenti. Oppure Porto, in Portogallo: la miglior destinazione ...

pdnetwork : ??Un luogo per contribuire al dibattito politico con proposte, idee ed entusiasmo, ecco che cos'è la Conferenza Nazi… - matteorenzi : C’è una strada nuova da percorrere. Lo faremo zaino in spalla, passo dopo passo. Offriamo il nostro entusiasmo a ch… - marattin : Non so voi, ma io non ce la faccio più a sentire gente che pensa che l’evasione fiscale si combatta dicendo ogni ta… -