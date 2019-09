Un posto al sole | Davide Devenuto lascia la soap di Rai 3 | “Al ruolo di Andrea Pergolesi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019), l’interprete diin Unal, ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla popolaredi Rai 3: “Sto per prendermi una pausa da Unal. 15 anni sono tanti. Aldidevo tantissimo, mi ha dato popolarità e successo. Sono consapevole che i personaggi col tempo si esauriscono, ma Unalper rappresenta una vita di emozioni, relazioni, entusiasmo”, ha detto in un’intervista a Grazia. L’attore, che al momento è in tv anche come nella fiction di Canale 5 Rosy Abate 2, aveva già detto in una precedente intervista di essere “affezionato a questo gruppo di lavoro, ma non nascondo che mi piace anche guardarmi intorno. Questo per me è un momento di riflessione e sto cercando di capire cosa mi riserverà il futuro”. Certo, il fatto cheabbia parlato di una ...

mjroh_skz : RT @skidsitalia: Seo Changbin detto 777 La gang non si infama Dark Polo chi Se giri per Napoli lo trovi che sta facendo impicci ai quarti… - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #upasofficial online per voi come sempre su @RaiPlay - notizieit : Un posto al sole, grave lutto per Sara Ricci: è morto il #padre -