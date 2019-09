Tweet Napoli – Ancelotti | “I ragazzi hanno dato tutto”

Napoli-Liverpool - le parole di Koulibaly e Callejon : Tweet di De Laurentiis : “Vincere era importante ed esserci riusciti contro i campioni d’Europa in carica lo è ancora di più. Abbiamo fatto una partita perfetta: abbiamo difeso bene e nel finale abbiamo colpito. Siamo contenti”. Queste le parole di José Maria Callejon al termine di Napoli-Liverpool 2-0, match della prima giornata del girone E di Champions League. “Giocare contro il Liverpool è sempre difficile perché ha un tridente ...

Tweet del Napoli per Lozano – “Così sei entrato per dare una mano… molto bene Chucky” : La SSC Napoli elogia l’attaccante Hirving Lozano su Twitter per il suo apporto nella sfida di ieri tra USA e Messico. El Chucky è entrato dalla panchina proprio come nel suo esordio con gol in casa della Juventus “Así que ingresaste y diste una asistencia….muy bien Chucky”. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Y2Op813EUn — Oficial SSC Napoli (@sscNapoliES) September 7, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Juventus-Napoli - il Tweet di Koulibaly dopo la brutta prestazione contro i bianconeri : “Sport e vita sono anche dolore. Ciò che conta è rialzarsi più forti: meglio di prima”. E’ questo il messaggio scritto su Twitter da parte del difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, il calciatore ha postato una foto in cui si vede inginocchiato a terra dopo aver segnato sabato sera a Torino il decisivo autogol del 4-3 per la Juventus. In generale è stata una partita negativa per il calciatore, prima la marcatura errata ...

Napoli - ecco la firma di Lozano : «Benvenuto Hirving» - il Tweet di ADL : La firma tanto attesa, ora è arrivata. Hirving Lozano è un nuovo calciatore del Napoli, a confermarlo la firma sul contratto che legherà il messicano - il primo nella storia del...

FOTO – Lozano al Napoli - spuntano due indizi chiave : il giocatore mette like al Tweet : FOTO – Lozano al Napoli, spuntano due indizi chiave: FOTO – Lozano al Napoli, spuntano due indizi chiave. Il primo da un sondaggio: “Chucky al Napoli! Trionferà in Italia?”. A lanciarlo è il celebre commentatore della tv messicana Xavi Sol , (famoso per la telecronaca del gol di Koulibaly “El gol de Kouli, la la la), su Twitter. Il collega ha dato per fatto il trasferimento in azzurro di Hirving Lozano, ma la ...

Il mistero del Tweet del Napoli sul decreto sicurezza : Sull’account Twitter del Napoli è spuntato uno strano tweet riguardante il nuovo decreto sicurezza. La società esortava a firmare la petizione per convincere il presidente Mattarella a non firmare la nuova normativa. Pochi minuti e poi il tweet è stato rimosso. Al suo posto, ne è comparso un altro, con cui la Società ha in qualche modo giustificato il primo scrivendo di non aver segnalato volontariamente la petizione. Il Napoli, anzi, ...