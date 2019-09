Sassoli impugni il documento revisionista votato dagli smemorati di Strasburgo

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Un virus all’Alzheimer ha contagiato l’Assemblea plenaria dell’Europarlamento ail 19 settembre scorso. 535 deputati (tra i quali i membri di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Pd, tranne qualche eccezione) hannouna “Risoluzione sull’importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa”, il primoufficiale storico-dell’Unione che equipara il nazismo al comunismo, insieme imputati di aver originato la Seconda Guerra mondiale e colpevoli dei più orrendi crimini contro l’umanità, a 80 anni dallo scoppio di quell’orrore, che procurò circa 55 milioni di morti solo in Europa, dei quali 25 milioni furono Russi. Oltre ai 6 milioni di ebrei sterminati nei campi di concentramento nazisti.Il testo integrale è pieno di strafalcioni storici, e infarcito ...

