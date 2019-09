Maserati - Prodotta la Ghibili numero 100 000

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Laha raggiunto uno storico traguardo: nelle scorse ore la Ghibli100.000 ha lasciato le linee di produzione della fabbrica di Grugliasco, in provincia di Torino. La quattro porte del Tridente, presentata nel 2013, ha riscosso molto successo sia all'estero, sia in Italia: il 100.000 esemplare, infatti, è destinato a un cliente della Penisola. Blu con interni neri. Caratterizzata da una tinta esterna color Blu Emozione e da rivestimenti interni di pelle naturale Pieno Fiore neri, la vettura100.000 è una Ghibli S Q4 GranSport con motore V6 3.0 turbo da 430 CV con trazione integrale. In questa configurazione al vertice della gamma, la berlina italiana riesce a scattare da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e a toccare una velocità massima di 286 km/h. A listino sono però disponibili anche varianti meno sportive, come le V6 diesel da 250 e 275 CV e la sei cilindri benzina ...

