Maria De Filippi Fa Un Annuncio Sorprendente! Ecco Chi Si è Sposata!

Uomini e Donne - l’annuncio a sorpresa di Maria De Filippi : “Si è sposata” : Uomini e Donne, deve essere stata una registrazione più che movimentata quella di mercoledì 25 settembre. Si sa, nello studio di Maria De Filippi le sorprese non mancano mai, ma in questo caso ce ne sono ben 2. Le spiffera entrambe il sito Il Vicolo delle News, sempre aggiornatissimo sul dating show di Canale 5. La prima anticipazione riguarda un addio: Sara Tozzi ha abbandonato il programma. Tronista da meno di un mese, la bella modenese classe ...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia si è sposata : Maria De Filippi le fa gli auguri in trasmissione : Dopo l'anticipazione relativa al prematuro abbandono della tronista Sara Tozzi, Il Vicolo delle News fa un ulteriore spoiler in merito alla prossima puntata del Trono Classico del seguitissimo programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, in onda su Canale5. Durante la trasmissione la padrona di cas

Maria De Filippi ha deciso di mettere a dieta Tina Cipollari : Maria De Filippi a “Uomini e Donne” ha preso una decisione per Tina Cipollari che deve mettersi a dieta per perdere peso e per l’occasione in trasmissione è arrivato una nutrizionista. Il responso finale è stato che Tina raggiunge il peso (vestita) di 84 chili per 1 metro e 64 cm di altezza, e che per essere informa dovrebbe buttare giù almeno 25. La Cipollari ha poi detto quali sono le sue abitudini alimentari: “Mi sveglio presto la matTina ...

Amici - Vittorio Grigolo sospeso dalla Royal Opera House : la reazione di Maria De Filippi : Vittorio Grigolo, ex coach di Amici e celebre tenore, è stato sospeso dalla Royal Opera House con l’accusa di molestie sessuali. L’episodio sarebbe avvenuto lo scorso 18 settembre al termine di una replica del Faust in cui l’artista era protagonista. L’esibizione, andata in scena a Tokyo, si sarebbe conclusa nel peggiore dei modi con un episodio di molestie ai danni di una delle coriste proprio sul palcoscenico nel ...

Amici Celebrities - Laura Torrisi sconvolta : "Perché Maria De Filippi non è umana" : Dopo molti dubbi e tentennamenti, Laura Torrisi ha scelto di partecipare ad Amici Celebrities, la versione-vip del programma di Maria De Filippi su Canale 5, condotta da Michelle Hunziker. Il timore della ex di Leonardo Pieraccioni era quello di esibirsi in pubblico: "Sin dai tempi della chiamata di

“Ma è Viagra”. Uomini e Donne - imbarazzo durante il Trono over. Maria De Filippi senza parole : Tina proprio non ce la fa a non stuzzicare la sua acerrima nemica. Ci risiamo, ennesimo battibecco al “Trono over” di “Uomini e Donne”, Tina ha preso in giro la sua acerrima nemica Gemma Galgani. La storica opinionista del programma ha provocato Pietro, corteggiatore della dama torinese, e gli ha regalato del viagra (finto si presuppone): “Prendilo è per stasera”. Un gesto che se ha scatenato l’ilarità del pubblico da un lato, dall’altro ha ...

Il Popolo del Web Contro Maria De Filippi. Ecco Perchè! : Per quale motivo il Popolo del web ha criticato in queste ore, aspramente Maria De Filippi? Quali sono le sue colpe? Scopriamo insieme quali sono state le mancanze della regina di Uomini e Donne! Maria De Filippi e quel pensiero che non c’è stato per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che è deceduto quest’estate! Ogni giorno Maria De Filippi riempie i nostri pomeriggi con le puntate di Uomini e Donne, alternandosi tra il ...

Tu sì que vales 2019 : pronto il competitor di Belen e Maria De Filippi : Tu sì que vales 2019: Una vita per cantare sfida Maria De Filippi La stagione televisiva è nel pieno del suo svolgimento e già si cerca di capire quali saranno le future sfide degli ascolti che andranno a infiammare i palinsesti. Se Barbara d’Urso con il suo Live non riesce a essere il programma principe della domenica sera, anche Temptation Island Vip, quest’anno, non è riuscito ad avere i risultati sperati. Il programma che ...

Maria De Filippi - Costanzo racconta : “Per lei ero un bulimico” : Maurizio Costanzo confessa: “Non riuscivo a staccare dal lavoro” Una delle storie d’amore più belle della tv è sicuramente quella che vede protagonisti Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Un amore che travalica la differenza d’età e soprattutto le sterili critiche di coloro che credono sia sempre stata una storia di convenienza. Maria De Filippi è sempre stata grata a suo marito per tutto quello che le ha insegnato. ...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : Maria De Filippi riprende Tina : Uomini e Donne: Tina Cipollari distratta, Maria De Filippi interviene Tina Cipollari con la sua spontaneità sarà la protagonista indiscussa della puntata di oggi di Uomini e Donne. Questa volta la bionda opinionista non sarà messa a confronto con Gemma Galgani, ma con i nuovi tronisti. oggi alle 14.45 su Canale5 andrà in onda una nuova puntata del Trono Classico. Il secondo appuntamento settimanale con corteggiatrici e tronisti, metterà però ...