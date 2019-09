Mafia | Berlusconi indagato nel procedimento sulle stragi del 1993

Stragi di Mafia del 1993Berlusconi indagato a Firenze : Silvio Berlusconi e' indagato nel procedimento aperto dalla procura di Firenze sulle Stragi mafiose del 1993. La notizia si apprende a Palermo. I legali di Marcello Dell'Utri, imputato nel processo d'appello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, Segui su affaritaliani.it

Trattativa Stato Mafia - Berlusconi non deporrà il 3 ottobre a Palermo per “impegni istituzionali” da eurodeputato : Silvio Berlusconi, il 3 ottobre prossimo, non andrà a Palermo per deporre al processo d’appello sulla Trattativa Stato mafia. L’ex presidente del Consiglio ha comunicato la sua assenza ai giudici con una nota e ha fatto sapere che, per la data fissata, “ha impegni istituzionali connessi con la sua carica di deputato europeo”. L’ex Cavaliere è Stato citato dalla difesa di uno degli imputati, l’ex senatore azzurro ...

Mafia : pentito - 'Vittorio Mangano scriveva dal carcere a Berlusconi' : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - ”Durante la detenzione a Pianosa mio padre conobbe Vittorio Mangano che scriveva telegrammi a Berlusconi perché voleva essere aiutato perché Pianosa era il carcere delle violenze. I telegrammi tornavano, però, indietro non spediti e Mangano li stracciava". Lo ha detto,

Trattativa Stato Mafia - Berlusconi e Di Pietro saranno testimoni nello stesso giorno : il 3 ottobre all’aula bunker di Palermo : Silvio Berlusconi e Antonio Di Pietro insieme, nello stesso giorno, in un’aula di tribunale. Non un’aula qualunque ma il bunker del carcere Ucciardone di Palermo, costruito ormai 33 anni fa per celebrare il maxiprocesso a Cosa nostra. Questa volta a essere processati non sono solo boss mafiosi, ma anche politici e uomini dei carabinieri. Di Pietro non avrà sulle spalle né la toga di magistrato – smessa ormai un quarto di secolo ...

Matteo Salvini - via alla macchina del fango M5s : "Il pc di Siri - Berlusconi e la Mafia" - sospetto infamante : "Ma tu vedi il caso!". Matteo Salvini stacca la spina al governo e il Movimento 5 Stelle accende la macchina del fango. In una nota sul proprio blog, i 5 Stelle azzardano una ricostruzione piuttosto infamante per il leader leghista riguardo alla decisione di innescare la crisi di governo che i grill