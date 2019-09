Lucine | adattatori e un tappetino da yoga | la lista di nozze firmata Jennifer Lawrence

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019)e Cooke Maroney a New Yorke Cooke Maroney a New Yorke Cooke Maroney a New Yorke Cooke Maroney a New Yorke Cooke Maroney a New Yorke Cooke Maroney a New Yorke Cooke Maroney a New Yorke Cooke Maroney a New YorkC’è un braciere in bronzo, di quelli per scaldarsi all’aperto, e un filo di tenereadatto ad una terrazza. Poi tanti strumenti da cucina, dal set per la bourguignonne al matterello in marmo, e una serie di prodotti per la cura del corpo, con l’immancabiledain evidenza., in aria di matrimonio con il gallerista Cooke Maroney, lancia su Amazon la sua personaledi. L’attrice americana, infatti, ha iniziato una singolare collaborazione con la piattaforma di e-commerce, anche per sostenere la ...