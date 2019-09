La modalità scura inizia ad arrivare su Instagram | anche senza Android 10

Gmail si aggiorna con la modalità scura : in roll out da oggi con attivazione lato server (aggiornata) : Ne abbiamo avuto i primi segnali qualche giorno fa e adesso è arrivata: la Modalità scura è disponibile, finalmente, per l'applicazione di Gmail, anche se non ancora per tutti. L'articolo Gmail si aggiorna con la Modalità scura: in roll out da oggi con attivazione lato server (aggiornata) proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Edge ora supporta le impostazioni della modalità scura di Android 10 : Microsoft ha capito che una delle funzionalità più richieste dagli utenti è la modalità scura e quindi sta aggiornando gradualmente tutte le sue app, tra le quali il suo browser mobile Microsoft Edge che ora si adatta automaticamente al tema di Android 10, anche se ancora in modo limitato. L'articolo Microsoft Edge ora supporta le impostazioni della modalità scura di Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Anche per Skype la modalità scura grazie all’ultimo aggiornamento : La modalità scura ha raggiunto Anche Skype, dopo aver colpito i vari iOS 13, Android 10 e WhatsApp. L'ultimo aggiornamento, corrispondente alla versione 8.52, si occupa di integrarla nel profondo, oltre ad intervenire su alcuni specifici problemi che pure necessitavano di essere risolti. Le dimensioni e la collocazione della finestra di chat sono adesso ricordate dalla Split View, e c'è l'opportunità di trasferire e posizionare la preview video ...

Skype si aggiorna e introduce una modalità scura e diverse novità : Finalmente il team di Microsoft ha accontentato i tanti utenti Skype che richiedevano a gran voce l'introduzione di una modalità dark per questa popolare app L'articolo Skype si aggiorna e introduce una modalità scura e diverse novità proviene da TuttoAndroid.

Con Tasker 5.8.4 arriva il supporto alla modalità scura di Android 10 : Tasker è una delle app più apprezzate dagli utenti Android e con l'ultimo aggiornamento si è arricchita di una feature attesa da tanti. Ecco tutti i dettagli L'articolo Con Tasker 5.8.4 arriva il supporto alla modalità scura di Android 10 proviene da TuttoAndroid.

modalità scura automatica su Android 10? Ecco come averla con un’app e ADB : Ecco i passaggi da seguire per avere la Modalità scura automatica su Android 10! L'articolo Modalità scura automatica su Android 10? Ecco come averla con un’app e ADB proviene da TuttoAndroid.

La modalità scura arriva nell’app Google e in Google Assistant : partito il roll out via server : Sono giorni di grandi novità per le applicazioni di Google questi e ora è giunto il turno dell'app Google e relativo Google Assistant, che stanno vedendo l'arrivo della Modalità scura. L'articolo La Modalità scura arriva nell’app Google e in Google Assistant: partito il roll out via server proviene da TuttoAndroid.

La modalità scura arriva nel Google Play Store : partito il roll out via server : La Modalità scura è comparsa all'interno dell'applicazione Google Play Store con la nuova versione 16.6.25 in roll out da qualche ora, sempre a patto che nel dispositivo ci sia Android 10. L'articolo La Modalità scura arriva nel Google Play Store: partito il roll out via server proviene da TuttoAndroid.

Aprite subito Gmail - è arrivata la modalità scura con il nuovo update : Ne abbiamo avuto i primi segnali qualche giorno fa e adesso è arrivata: la Modalità scura è disponibile, finalmente, per l'applicazione di Gmail, anche se non ancora per tutti. L'articolo Aprite subito Gmail, è arrivata la Modalità scura con il nuovo update proviene da TuttoAndroid.

Ecco alcune app terze che già supportano la modalità scura di Android 10 : Scopriamo insieme alcune delle applicazioni non di Google che possono già vantare il supporto alla Modalità dark di Android 10 a livello di sistema L'articolo Ecco alcune app terze che già supportano la Modalità scura di Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant sta avere un mucchio di novità : conversazioni continue - modalità scura e molto altro : La versione 10.57.4 di App Google suggerisce il supporto all'italiano per le conversazioni continuative di Google Assistant, insieme a molte altre novità. L'articolo Google Assistant sta avere un mucchio di novità: conversazioni continue, Modalità scura e molto altro proviene da TuttoAndroid.

Android 10 contiene la modalità scura per Google Chrome e novità per Google Assistant e Benessere digitale : Poche ore fa è arrivato Android 10 con una lunghissima lista di novità, fra cui alcune passate inosservate in un primo momento ma che sono in realtà molto utili. L'articolo Android 10 contiene la Modalità scura per Google Chrome e novità per Google Assistant e Benessere digitale proviene da TuttoAndroid.

Android 10 anticipa la modalità scura per Google Maps - Gmail e Google Assistant : Oggi è il giorno di Android 10 e così il sito di Android è stato aggiornato da Google per rispecchiare le modifiche, soprattutto grafiche, che questa nuova release porta con sé. L'articolo Android 10 anticipa la Modalità scura per Google Maps, Gmail e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.