Fonte : ilpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Lasulla legge per ildeldeisi terràCamera il 7, come ha deciso oggi la conferenza dei capigruppo; la votazione è stata programmata per l’8. Laè stata fissata

ilpost : La discussione finale sul taglio del numero dei parlamentari inizierà il 7 ottobre alla Camera - cardylove2000mh : RT @PierinoSuperTru: Possiamo ammettere che Don Piero è il Miglior DS della Storia dell’Inter? Il più apprezzato,amato e Stimato dai Tifos… - poste44 : @Mov5Stelle @AzzolinaLucia ...Nel frattempo,passate dal Parlamento e chiedete ai vs. Rappresentanti se hanno CALEND… -