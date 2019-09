Il multiplayer di Stadia sarà decisamente migliore rispetto a quello che si può

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 25 settembre 2019) A meno di due mesi dal debutto di Google, Jack Buser, Director of Games della piattaforma, è apparso sull'ultimo podcast di Kinda Funny per una lunga chat sul servizio di cloud gaming.Buser ha rivelato che ha lavorato per quattro anni a, mentre altri nello stesso progetto hanno aderito molto prima di lui. Ha anche osservato che Googleoffrirà un'esperienzaa ciò che potreste ottenere da una console grazie alla sua struttura."Un altro esempio che diamo è che, se giochi ai Battle Royale, hai un centinaio di persone che giocano. E fondamentalmente il tuo PC o la tua console è impegnata nel tentativo di coordinarsi con il mio PC e la mia console. Ma ci sono altri 98 PC e console e stanno cercando di collegarsi tutti in rete per far sembrare che ci siano centinaia di persone che corrono nello stesso campo di battaglia, giusto. ...

Eurogamer_it : #GoogleStadia avrà un multiplayer decisamente migliore rispetto a quello ottenibile su console. - GiorgioPStream : Google Stadia: il multiplayer sarà superiore a quello console | Game Division -