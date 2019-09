I lavoratori dei fornitori di Google vogliono fondare un sindacato tech

Lecce - il premier Conte incontra Landini e risponde alle domande dei lavoratori Diretta video : Il presidente del Consiglio al teatro Apollo per le Giornate del lavoro della Cgil, con il segretario generale del sindacato

Sciopero sullo Stretto di Messina dei lavoratori dei mezzi di traghettamento Blu Jet : Sofia Dinolfo sullo Stretto di Messina oggi scioperano i dipendenti dei mezzi veloci di collegamento della società Blu Jet sullo Stretto di Messina oggi in Sciopero i dipendenti dei mezzi marittimi di Blu Jet. Si tratta degli aliscafi appartenenti ad una società del gruppo Ferrovie dello Stato che offre il servizio di traghettamento veloce agli utenti. Il motivo della decisione è legato alla richiesta, fino ad ora non ottenuta, di ...

Whirlpool - rivolta dei lavoratori stabilimento di Napoli : corteo in strada - bloccata la A3 : Scoppia la protesta da parte deglioperai della Whirlpool di Napoli, dopo la riunione alMise di Roma dove l'azienda ha annunciato la cessione del ramod'azienda. I lavoratori sono scesi in piazza dopo l'assemblea chesi e' svolta davanti ai cancelli della fabbrica ormai chiusa

Statuto dei lavoratori : cos’è - a che serve e quando è nato : Statuto dei lavoratori: cos’è, a che serve e quando è nato Lo Statuto dei lavoratori è una tappa fondamentale per ciò che attiene il riconoscimento di tutele e diritti alla categoria dei lavoratori. Anzi può in pratica definirsi come una sorta di dettagliata “prosecuzione” normativa di quanto sancito, in via generale, all’art. 1 della Costituzione italiana (“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul ...

Whirlpool - l’ad al ministero : “Avvio cessione stabilimento di Napoli a Prs”. La Fiom-Cgil : “Zero rispetto dei lavoratori” : Whirlpool ha comunicato al ministero dello Sviluppo Economico e ai sindacati che mercoledì avvierà la cessione dello stabilimento di Napoli a Prs-Passive Refrigeration Solutions SA. “L’unica soluzione è un nuovo partner”, ha detto l’ad Luigi La Morgia durante l’incontro al Mise. L’annuncio ha indotto i lavoratori, riuniti in presidio un impianto molisano della multinazionale degli elettrodomestici, a chiedere ...

Sciopero trasporti publici - soddisfazione della Filt Cgil per forte adesione dei lavoratori : Pescara - La Filt Cgil esprime grande soddisfazione per la forte adesione dei lavoratori allo Sciopero di 4 ore indetto contro la politica regionale dei trasporti. Nonostante alcuni deprecabili comportamenti antisindacali da parte di talune aziende con l’obiettivo di far fallire lo Sciopero, la mobilitazione indetta dalla Filt Cgil e che ha visto il coinvolgimento degli oltre duemila addetti che operano nel trasporto pubblico locale, ha fatto ...

UBI Banca - la protesta dei lavoratori : in 200 rischiano il posto : Sono scesi in piazza in tutta Italia per manifestare contro la decisione del quarto gruppo Bancario italiano di...

Reddito di cittadinanza - precari e dimenticati : la lettera dei lavoratori Anpal : Mentre la fase due del Reddito entra nel vivo, tornano a protestare i 654 operatori con il contratto in scadenza e con il...

Governo Conte 2 - la discontinuità passa anche dal rispetto della dignità dei lavoratori : Il nuovo Governo M5S-Pd-Leu ha un’ulteriore occasione per dimostrare la discontinuità rispetto al passato: rimetta mano a legge Fornero e Jobs Act almeno per quel che riguarda l’indecente mortificazione dei diritti dei lavoratori introdotta dai governi Monti e Renzi. Mortificazione che – si badi bene – non è stata toccata granché dal cosiddetto “Decreto dignità” (DL n. 87/2018) varato dal precedente Governo M5S-Lega. Grazie a questi ...

Governo - ok a legge sulla rappresentanza sindacale per fissare salario minimo. E taglio del cuneo “tutto a vantaggio dei lavoratori” : Il salario minimo sarà fissato prevedendo l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Come previsto dall‘articolo 39 della Costituzione, finora inattuato. Una scelta che richiederà, come primo passo, l’approvazione di una legge sulla rappresentanza sindacale. In parallelo occorre “individuare il giusto compenso per i lavoratori non dipendenti, al fine ...

Roma Metropolitane - Fassina : a fianco dei lavoratori : Roma – “Siamo a fianco dei lavoratori di Roma Metropolitane, costretti a un’altra giornata di mobilitazione contro i licenziamenti, per affermare la loro dignita’ professionale e i loro diritti, L’instabilita’, l’incertezza del futuro dei lavoratori, la riduzione conseguente dei servizi forniti alla citta’ e agli utenti, sembrano non toccare la giunta Raggi, che procede senza una visione generale ...

Jobs act - il diritto al licenziamento può prevalere sui diritti dei lavoratori? : di Aurora Notarianni * Il Tribunale di Milano sottopone al vaglio della Corte di giustizia la conformità del sistema sanzionatorio dei licenziamenti collettivi illegittimi introdotto dal Jobs act, e in particolare dal Decreto legislativo n. 23/2015, rispetto alla normativa comunitaria. La questione trattata nell’ordinanza del 5 agosto 2019 (giudice Luigi Pazienza) riguarda il caso di una lavoratrice “stabilizzata” dopo il 7 marzo 2019 con ...

Decreto Cultura - le critiche dei sindacati dei lavoratori dello spettacolo : “I problemi dei precari della lirica sono stati aggravati” : “Un rimedio peggiore del danno”. I sindacati criticano il Decreto Cultura, approvato in via definitiva in Senato pochi giorni fa, che prevede, tra le altre misure, una disciplina speciale per i contratti a tempo determinato nelle fondazioni lirico sinfoniche. “La legge affronta il problema, ma non lo risolve affatto – sostiene Fabio Scurpa, del dipartimento Cultura della Slc-Cgil – La situazione spinosa dei precari andava ...

Marcinelle - 63 anni fa la tragedia in cui morirono 136 minatori italiani. Mattarella : “Tutela dei lavoratori è principio di civiltà” : “La tragedia di Marcinelle è parte della memoria collettiva dell’Italia e dei Paesi che ne furono colpiti. Il sacrificio di 262 lavoratori, di cui 136 connazionali, ci esorta a promuovere, oggi come in passato, migliori opportunità di lavoro e massime garanzie di sicurezza per tutti i lavoratori, in Italia, in Europa e nel mondo”. È questo il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 63esimo ...