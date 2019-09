Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Roma – Pasquale, consigliere provinciale Fratelli d’Italia Latina: Il tema della difesa dei diritti e della dignità umana deve restare al centro dell’agenda di Governo. Non solo in chiave di immigrazione perchè c’è una ferita nel ventre molle dei diritti della persona del nostro Paese da sanare e ricucire. A cosa serve essere una società aperta ed inclusiva a chi viene da fuori, agli extracomunitari, a chi è in cerca di aiuto se facciamo fatica a circoscrivere lo spazio dei diritti come individui e? Ci sono tante metastasi in un sistema che funziona poco e male, in cui i globuli bianchi del diritto e della legalità fannomeno presa. Colpisce il caso di Milano, in cui mamma e figlia cadono dall’ottavo piano e il padre accusa i servizi sociali denunciando la loro responsabilità. Sullo sfondo di casi come questo, di tragedie familiari e ...

romadailynews : Cardillo Cupo: #Welfare, cittadini sempre più soli in preda alle agoscie del quotidiano… - LatinaQTW : Formia, danni maltempo: Cardillo Cupo auspica intervento dell’amministrazione - GazzettinoGolfo : #Gazzettinodelgolfo #PasqualeCardilloCupo - #Maltempo, Cardillo Cupo: “Solidarietà ai malcapitati amici delle perif… -